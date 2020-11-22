Липецкому кафе грозит большой штраф за закрытую вечеринку после 23.00 часов

Как известно, в связи с угрозой распространения коронавируса, работу общепита запретили с 23.00 до 6 часов, за исключением доставки заказов и самовывоза без посещения гражданами помещений.

20 ноября сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области после 23.00 провели совместные рейды с представителями правоохранительных органов и Роспотребнадзора.

Проводя объезд по предприятиям, оказывающим услуги общественного питания, наблюдали как посетители кафе, баров, ресторанов дружно покидали заведения, когда приходило время. Вместе с тем, проезжая мимо одного кафе-караоке в 23 часа 30 минут, там все еще слышалась громкая музыка.

На вывеске указан режим работы до 6 часов 00 минут. Дверь изначально была закрыта. После неудачной попытки открыть дверь, охранник изнутри открыл и пригласил войти.

Внутри отдыхали посетители, весело проводя время и, судя по накрытым столам, еще долго планировали доедать и допивать заказанное ранее. Все происходящее свидетельствовало о полном игнорировании требования Постановления администрации Липецкой области №159

Закрытая вечеринка была прервана, в отношении юридического лица, осуществляющего в кафе-караоке деятельность, возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ.

Юридическому лицу грозит штраф в размере 100 тыс. рублей, и это, возможно, больше выручки, которую могли получить, оказывая услуги общественного питания в запрещенное время.

Фото: управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.