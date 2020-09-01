Липецкому педагогическому университету вернули остановку. Но и ее скоро заменят

Остановку напротив Липецкого государственного педагогического университета им. П. П. Семенова Тян-Шанского установили сотрудники муниципального управления благоустройства.

– Старались успеть специально к 1 сентября, чтобы как студентам, так и преподавателям вуза было комфортно ожидать пассажирский транспорт, – пояснили в управлении.

Специалисты рассматривали возможность установить здесь новый остановочный павильон, однако в связи с тем, что дизайн-код для улицы Студеновской еще находится в разработке, отказались от этой идеи. Об установке нового павильона подумают, когда будет разработан единый стиль для данной территории.

Пока же на остановке общественного транспорта поставили павильон, который ранее был установлен на улице Баумана. Уже сегодня его докрасят, а в ближайшие дни восстановят плиточное покрытие вокруг.

Напомним, старый остановочный павильон находился в собственности предпринимателя, который владел расположенным в нем торговым объектом. Однако этим летом бизнесмен решил, что больше не будет работать на данном участке, и перевез торговую точку вместе с остановочным павильоном в другое место.