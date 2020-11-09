Липецкому врачу вручили награду Президента России

Врача-эпидемиолога ГУЗ «Липецкий областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Алексея Звягина наградили памятной медалью «За активное участие в патриотическом воспитании граждан и решении социально-экономических проблем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».

Всего 10 человек из Липецкой области были удостоены памятной медали.

Как сообщили в региональном управлении здравоохранения, торжественное награждение состоялось 2 ноября в администрации Липецкой области. Памятную медаль вручили глава региона Игорь Артамонов и главный федеральный инспектор по Липецкой области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Олег Снежков.

«За эти месяцы, помимо основной работы врача, я возглавлял региональный волонтерский штаб акции взаимопомощи #МыВместеЛипецкой области. Волонтеры ежедневно оказывали помощь жителям нашей области! В непростой эпидемиологической ситуации мы смогли 7-9 мая поздравить ветеранов Великой Отечественной войны, и это было прекрасно. Видеть слезы и слышать слова благодарности ветеранов – бесценно!», – рассказал Алексей Звягин.