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“Липецкпассажиртранс” будет заправлять свой транспорт самостоятельно с помощью двух модульных АЗС

6 часов назад
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“Липецкпассажиртранс” будет заправлять свой транспорт самостоятельно. В рамках реализации проекта “Бережливое производство”, главной целью которого является экономия ресурсов, предприятие установит две модульные АЗС.

“Заправка транспорта будет производится самостоятельно, весь процесс контролироваться специальными картами допуска и отсылаться в единую систему учёта. Все это позволит напрямую закупать топливо у поставщиков и более точно контролировать расходы, а как следствие – исключить риски «слива» и использования горючего не по направлению в предприятии”, – рассказал в своем Инстаграм руководитель МУП “Липецкий пассажирский транспорт” Сергей Москворецкий.

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