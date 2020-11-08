“Липецкпассажиртранс” намерен увеличить производительность труда на 30 процентов за три года

Директор МУП «Липецкий пассажирский транспорт» Сергей Москворецкий совместно с сотрудниками Федерального центра компетенций провел стартовое совещание по вступлению предприятия в число тех, кто присоединился в регионе к реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Его целью является повышение производительности труда за счёт применения инструментов бережливого производства, а также повышение квалификации и вовлеченности персонала. Члены созданной рабочей группы выявят проблемы, а затем разработают план по их устранению, чтобы уже через три года муниципальное предприятие существенно укрепило позиции в сфере пассажирских перевозок Липецка.

“Со стороны предприятия мною подобрана профессиональная и опытная команда, которой предстоит решать много сложных задач в ближайшие три года. В результате проекта производительность предприятия должна увеличиться не менее чем на 10% по итогам первого года с перспективой повышения показателя до уровня не менее 30% по итогам третьего года реализации по сравнению с базовым значением”, – рассказал Сергей Москворецкий.

– Мы проведём обучение на местах, определим, на что следует обратить внимание в первую очередь. Нередко бывает, что на предприятиях банально не организованы рабочие места сотрудников – механики не могут найти инструмент. Это приводит к потере времени. Минутные простои постепенно складываются в серьёзные задержки, которые в целом уменьшают производительность труда в организации. Мы уделим внимание всем вопросам, – рассказал руководитель проекта Федерального Центра Компетенций Алексей Кравченко.

Национальный проект, как уже было сказано выше, рассчитан на три года. Первые шесть месяцев эксперты Федерального Центра Компетенций будут работать бок о бок с липецкими транспортниками, а оставшиеся два с половиной года – осуществлять консультации удалённо.

– Наша первоочередная задача – качественное предоставление услуг по осуществлению пассажирских перевозок. Если сегодня мы осуществляем порядка 35% перевозок, то после оптимизации некоторых процессов, а также при увеличении производительности труда, планируем выйти на показатель свыше 50%, но главное – повысить эффективность перевозок, – пояснил директор МУП «Липецкий пассажирский транспорт» Сергей Москворецкий.