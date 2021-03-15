В январе-декабре 2020 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций Липецкой области (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) в действующих ценах сформировался положительно и составил 130,7 млрд рублей и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился (по сопоставимому кругу) на 0,2%.

Наибольший его удельный вес приходится на организации обрабатывающих производств (74%). Получили прибыль 285 организаций в размере 138,1 млрд рублей, имели убыток 107 организаций на сумму 7,4 млрдрублей.

Доля прибыльных организаций по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года (по сопоставимому кругу) снизилась на 1,8 процентного пункта, сумма их прибыли увеличилась на 2,0%.

Наибольший удельный вес прибыльных организаций в Долгоруковском, Задонском, Измалковском и Лев-Толстовском (по 100%), Усманском (89), Данковском и Становлянском (по 83), Лебедянском (81), Добровском, Елецком и Чаплыгинском (по 80%) муниципальных районах.

Размер просроченной кредиторской задолженности на конец декабря 2020 года составил 8654,5 млн рублей и уменьшился за месяц на 2,3%.

Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме кредиторской задолженности на конец декабря 2020 года составила 3,6%.

В структуре просроченной кредиторской задолженности основной объем приходится на долги организаций, осуществляющих деятельность в обрабатывающих производствах; обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха; транспортировке и хранении, сообщает Липецкстат.