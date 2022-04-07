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Липецкстат рассказал о финансовых показателях организаций Липецкой области по состоянию на 1 февраля 2022 г.

12 минут назад
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В январе 2022 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций Липецкой области (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) в действующих ценах сформировался положительно и составил 10,0 млрд рублей и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года уменьшился (по сопоставимому кругу) на 16,3 процента.

Наибольший его удельный вес приходится на организации обрабатывающих производств (63,3%).

Получила прибыль 261 организация в размере 12,2 млрд рублей, имели убыток 126 организаций на сумму 2,2 млрд рублей.

Доля прибыльных организаций по сравнению с соответствующим перио-дом предыдущего года (по сопоставимому кругу) возросла на 1,3 процентного пункта, но сумма их прибыли снизилась на 15,5%.

Наибольший удельный вес прибыльных организаций в Добровском, Долгоруковском, Лев-Толстовском (по 100%), Лебедянском (85,7), Добринском, Задонском, Тербунском, Усманском муниципальных районах, г. Липецке (69) и г. Ельце (65,6%).

Размер просроченной кредиторской задолженности на конец января 2022 г. составил 18106,3 млн рублей и увеличился за месяц в 2,5 раза.

Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме креди-торской задолженности на конец января 2022 г. составила 4,6%.

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