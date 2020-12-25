Средняя номинальная заработная плата, начисленная за январь-октябрь 2020 года, составила 35 619,7 рублей, что на 5,0% превысило ее размер в соответствующем периоде 2019 года. Такие данные приводит Липецкстат.

Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в январе-октябре 2020 года составила 101,5% к уровню соответствующего периода 2019 года, в октябре 2020 года – 99,5% к уровню октября 2019 года.

Наиболее высокая заработная плата сложилась у работников, занятых в металлургическом производстве; в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий; табачных изделий; химических веществ и химических продуктов; финансовой и страховой деятельности; производстве бумаги и бумажных изделий; деятельности в области информации и связи; производстве электрического оборудования; производстве, передаче и распределении электроэнергии; производстве и распределении газообразного топлива; производстве пищевых продуктов; в государственном управлении и обеспечении военной безопасности, социальном обеспечении; добыче полезных ископаемых; производстве резиновых и пластмассовых изделий; производстве прочей неметаллической минеральной продукции; деятельности в области научных исследований и разработок. Разрыв между их заработной платой и средней заработной платой в целом по области достиг в январе-октябре 2020 года 1,8 – 1,1 раза.

Самая низкая заработная плата (от 37 – до 65% от среднеобластного уровня) сложилась у работников, занятых в производстве мебели; кожи и изделий из кожи; текстильных изделий; занятых в деятельности гостиниц и предприятий общественного питания; административной деятельности и сопутствующих дополнительных услугах.

Заработная плата работников сельского хозяйства в январе-октябре составила почти 100% от средней заработной платы по области. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников образования, а также здравоохранения и социальных услуг составила 78 и 95 процентов соответственно от среднеобластного уровня.

По данным организаций, сообщивших сведения о задолженности по заработной плате (кроме субъектов малого предпринимательства) по состоянию на 1 декабря 2020 года, суммарная задолженность составила 134,0 тыс. рублей.