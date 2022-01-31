Средняя номинальная заработная плата, начисленная за январь-ноябрь 2021 года, составила 39183,0 рублей, что на 7,6% превысило ее размер в соответствующем периоде 2020 года. Об этом сообщает Липецкстат.

Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса

потребительских цен, в январе-ноябре 2021 года составила 99,8% к уровню соответствующего периода 2020 года, в ноябре 2021 года – 93,9% к уровню ноября 2020 года.

Наиболее высокая заработная плата сложилась у работников, занятых в металлургическом производстве; производстве табачных изделий; производстве химических веществ и химических продуктов, производстве компьютеров, электронных и оптических изделий; производстве бумаги и бумажных изделий; финансовой и страховой деятельности; производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях; производстве резиновых и пластмассовых изделий; производстве электрического оборудования; производстве, передаче и распределении электроэнергии; производстве прочей неметаллической минеральной продукции; производстве пищевых продуктов; производстве и распределении газообразного топлива; профессиональной, научной и технической деятельности.

Разрыв между их заработной платой и средней заработной платой в целом по области достиг в январе-ноябре 2021 года 1,8 – 1,1 раза.

Самая низкая заработная плата (от 38 – до 66% от среднеобластного уровня) сложилась у работников, занятых: в производстве мебели; в производстве текстильных изделий; в гостиницах и на предприятиях общественного питания; в рыболовстве и рыбоводстве; в обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производстве изделий из соломки и материалов для плетения; в производстве кожи и изделий из кожи; в деятельности полиграфической и копировании носителей информации; в деятельности по операциям с недвижимым имуществом.

Заработная плата работников сельского хозяйства в январе-ноябре 2021 года составила 104% от средней заработной платы по области. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников образования, а также здравоохранения и социальных услуг составила 78% и 89% соответственно от среднеобластного уровня.

По данным организаций, сообщивших сведения о задолженности по заработной плате (кроме субъектов малого предпринимательства) по состоянию на 1 января 2022 года, суммарная задолженность составила 5849 тыс. рублей.