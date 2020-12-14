Липецкстат тестирует планшетные компьютеры для переписи населения

Почти три тысячи планшетных компьютеров получил Липецкстат для проведения на территории региона Всероссийской переписи населения, основной этап которой пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года.

Перепись – огромный проект, который реализуют сотни тысяч человек, а участвует в нем все население страны. В этот раз перепись пройдет с использованием цифровых технологий.

Например, ответить на вопросы можно будет на портале Госуслуг или в многофункциональных центрах «Мои документы». К тем, кто не сможет воспользоваться этими способами, на дом придут переписчики. Изменения в работе коснутся и их. Так, вместо кипы бумаг переписчики получат планшетные компьютеры.

Для работы переписчиков Липецкая область уже полностью обеспечена планшетными компьютерами. В Липецкстат доставлено 2778 единиц техники. Оборудование – отечественного производства, работает на российской операционной системе «Аврора» и отличается высокой степенью защиты. Планшеты весят меньше 700 граммов. У них ударопрочный корпус, в комплекте – чехол, стилус и дополнительный аккумулятор.

В течение декабря специалисты ведомства протестируют полученную технику, проверят на комплектность и работоспособность. А в следующем году, до начала переписи, активируют программное обеспечение, загрузят в планшеты обновленные карты местности, маршруты переписчиков и электронные переписные листы. После чего их доставят в города и районы области.

Главное требование к планшету – гарантия безопасности данных. Разработчики программного обеспечения хорошо позаботились о защите данных переписи от несанкционированного доступа. Операционную систему «Аврора», установленную на планшетах, успешно используют «Почта России», РЖД и «Ростелеком». Умный прибор будет автоматически проверять логику ответов и выстраивать структуру опроса, помогая переписчику.

Сохранность и защита обрабатываемых данных обеспечивается на всех уровнях (полевой, районный, региональный, федеральный). Специалисты по киберрискам подчеркивают, что вся информация направляется по защищенным каналам связи, а жесткая политика безопасности обеспечивает невозможность извлечения данных с устройств.

Вся занесенная в планшет информация обезличивается и будет оперативно отправляться по защищенным каналам на сервер Росстата. Оптимизируется и процесс обработки данных: не надо будет, как раньше, сканировать бумажные переписные листы. Это ускорит обработку полученных в ходе переписи данных.

По окончании Всероссийской переписи населения планшеты, по поручению Президента России, получат вторую жизнь, в том числе в бюджетных медицинских и образовательных организациях, а также в иных сферах. По словам разработчиков, адаптация переписных программно-аппаратных комплексов под другие задачи не составит никакого труда.