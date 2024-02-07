Студенты липецкого филиала Финансового университета при Правительстве РФ побывали на заводе Липецкцемент (входит в ЦЕМРОС). Для ребят провели увлекательную экскурсию, в ходе которой рассказали о предприятии и показали технологическую цепочку производства цемента.

Началась экскурсия на карьере, где добывают основное сырьё для производства – глину и известняк. Здесь ребята увидели работу мощной техники. Затем студентам показали печь для обжига клинкера. Она действует на заводе уже полвека. Липецкий цементный завод был первым в стране, где пустили линию производства сухим способом. В заводской лаборатории ребята увидели, как проверяют качество продукции. Особенно впечатлила гостей линия упаковки цемента, на которой ручной труд сведён к минимуму.

Липецкцемент участвует в проекте по развитию промышленного туризма в регионе. Это даёт возможность рассказать самой широкой публике о деятельности компании, а также дополнительно вести работу по профессиональной ориентации студентов и молодёжи.

«Пример совмещения промтуризма и профессиональной ориентации, – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – Гости из числа студентов и старшеклассников не только знакомятся с производством, но и принимают для себя определенные решения по поводу выбора будущей востребованной и хорошо оплачиваемой профессии или трудоустройства».