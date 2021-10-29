АО «Липецкцемент» (входит в АО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп») с января по сентябрь 2021 года отгрузило потребителям 516,8 тысяч тонн продукции, что на 37% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, сообщается в пресс-релизе компании.

В этом году АО «Липецкцемент» стабильно демонстрирует положительную динамику по отгрузке цемента потребителям. За 9 месяцев этого года завод уже поставил клиентам 516,8 тыс. тонн цемента, при этом автомобильным транспортом доставлено свыше 384 тыс. тонн. Для сравнения за отчетный период прошлого года предприятие отгрузило 378,2 тыс. тонн. С января по сентябрь текущего года АО «Липецкцемент» поставило клиентам 103,5 тыс. тонн тарированного цемента и также основную часть поставок произвело автотранспортом – порядка 78 тыс. тонн.

За 9 месяцев 2021 года АО «Липецкцемент» выпустило 412 тыс. тонн клинкера (полуфабриката для производства цемента) и произвело 501,4 тыс. тонн цемента, что соответственно на 69 % и 74 % выше показателей такого же периода 2020 года.

Эльвин Алиш Оглы Мамедов, генеральный директор АО «Липецкцемент»: «В этом году наше предприятие показало значительный прирост выручки, и мы начали получать прибыль. Завод увеличил отгрузку продукции благодаря тому, что команда «Липецкцемента» провела большую планомерную работу по стабилизации качества цемента. В этот сезон мы не получили ни одной претензии по качеству. В августе поставили рекорд по отгрузке за последние 5 лет, а в сентябре – за последние 3 года. Это отличный результат нашего взаимодействия с потребителями Рязанской, Тульской, Московской, Тамбовской и Липецкой областей».

Инесса Тимохина, лаборатория промышленно-строительной компании «Перспектива»: «Поставщик цемента АО «Липецкцемент» за прошедшие годы сотрудничества зарекомендовал себя как надежный партнер. Благодаря профессионализму и оперативности сотрудников компании удалось эффективно выполнить задачи по оптимизации составов бетона и улучшению качества бетонной смеси. Хотелось бы особо отметить оперативность и своевременность отгрузки, стабильные качественные показатели поставляемой продукции. Выражаем искреннюю благодарность и глубокую признательность за плодотворное сотрудничество и качественную работу, удовлетворяющую потребности строителей Тульской области».