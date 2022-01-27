По итогам прошлого года АО «Липецкцемент» (входит в «ЕВРОЦЕМЕНТ груп») произвело свыше 682 тыс. тонн цемента. Потребителям завод отгрузил на 41 % продукции больше, чем в 2020 году, сообщили в компании.

АО «Липецкцемент» в 2021 году произвело свыше 682 тыс. тонн цемента, что на 11% превышает плановый показатель и на 40% – результат предыдущего года. Завод в прошлом году выпускал цементы: ЦЕМ I 42,5Н; ЦЕМ II/A-Ш 42,5Н; ШПЦ 400 и ЦЕМ II/A-Ш 42,5Н СС.

Оживление строительной отрасли увеличило спрос на всю линейку стройматериалов, в числе которых цемент и щебень. Липецкий цементный завод в 2021 году отгрузил продукции на 41% больше, чем в предыдущем году. В 2021 году предприятие поставило потребителям свыше 691 тыс. тонн цемента, а в 2020 году – порядка 491 тыс. тонн.

Эльвин Алиш Оглы Мамедов, генеральный директор АО «Липецкцемент»: «Липецкцемент» взял уверенный темп на увеличение производства и отгрузки продукции. В этом году мы планируем внедрить на предприятии принципы Производственной системы. На заводе пройдет модернизация, устанавливаем сепаратор на цементную мельницу № 6. Таким образом, рассчитываем к концу года превзойти достигнутый в 2021 году результат на 8%».

Напомним, что АО «Липецкцемент» поставляет продукцию на строящиеся объекты Тульской, Рязанской, Московской, Липецкой, Ярославской, Владимирской, Тверской областей. В Липецком регионе продукция АО «Липецкцемент» используется при строительстве жилищных комплексов по ул. Газина, ул. Гагарина, ул. Л.Толстого (г.Елец), при реконструкции Центрального Универсального Магазина (ЦУМ). Предприятие поставляет продукцию ПАО «НЛМК» и ЛТК «Свободный сокол».