Липецкую область отметили на Госсовете по культуре и искусству

Президент провёл в режиме видеоконференции заседание Совета по культуре и искусству.

Владимир Путин поблагодарил деятелей культуры за духовную, моральную поддержку граждан России в сегодняшнее непростое время.

– Невзирая на все сложности, вынужденные ограничения, с которыми из-за эпидемии столкнулись наши музеи, театры, кинематограф, библиотеки, вы активно работали, предлагали совершенно новые творческие форматы, своим искусством, талантом создавали и создаёте в обществе атмосферу единения, укрепляете уверенность, что, несмотря ни на что, всё наладится, жизнь продолжается, – сказал в своем обращении Владимир Путин.

На заседании Совета по культуре и искусству обсудили проблемы, с которыми сталкивается сфера культуры, оперативные меры поддержки отрасли, и стратегические шаги, направленные на её устойчивое развитие в будущем.

Наталия Солженицына рассказала президенту РФ Владимиру Путину о формировании книжных фондов в российских библиотеках, в том числе, Липецка, который она отнесла к таким флагманам в стране, как библиотеки Москвы и Казани. Также она подчеркнула, что электронная библиотека не может полноценно заменить бумажную книгу с иллюстрациями и научными комментариями.

В Липецке в рамках национального проекта «Культура» открылись две модельные библиотеки. Книжный фонд обновлён на 15% и уже пополнился на 1783 экземпляра; до конца года ожидается ещё поступление новых партий литературы. Все книги находятся в открытом доступе.

На две обновленные библиотеки поступят 3 000 новинок на любой читательский вкус: современная художественная литература, а также литература по географии, путешествиях и путешественниках, страноведению, языкознанию, психологии и педагогики, личностному росту. Планируется подключение к государственной информационной системе «Национальная электронная библиотека».

В 2020 году из федерального бюджета на создание модельных муниципальных библиотек было выделено 10 миллионов рублей. Заявки на создание модельных библиотек подали еще три липецких книгохранилища.