Липецкую область отметили на заседании Генсовета «Единой России» в контексте развития системы образования

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в заседании Генерального совета партии «Единая Россия», которое состоялось в Москве. В этом году партия отмечает 25-летие – юбилейная дата стала поводом не только подвести итоги, но и обсудить планы на перспективу.

В ходе заседания работа Липецкой области была отмечена как одна из наиболее успешных в подготовке востребованных кадров. Регион участвует в пилотном проекте по упрощению поступления школьников в колледжи и техникумы: выпускники девятых классов сдают всего два экзамена вместо четырёх. Кроме того, в области выделено более тысячи дополнительных бюджетных мест по специальностям, соответствующим реальным запросам экономики, и эта работа продолжится в текущем году.

При поддержке партийных проектов в Липецкой области строятся и ремонтируются школы, больницы, детские сады, спортивные объекты и дороги. Все мероприятия реализуются с учётом наказов жителей.

Отдельное внимание на заседании было уделено поддержке семей с детьми, что является одним из ключевых поручений Президента России. В Липецкой области действует более 40 мер поддержки. Среди новых – компенсация арендной платы за жильё, введённая в этом году. С прошлого года молодые родители при рождении третьего или последующего ребёнка получают по 300 тысяч рублей – такая помощь предоставлена уже почти 800 семьям.

В приоритете остаётся работа с участниками специальной военной операции. В регионе действуют программы медицинской реабилитации, адаптации к мирной жизни, содействия в трудоустройстве и переобучении. С этого года на предприятиях региона введены квоты для ветеранов СВО, чтобы вернувшиеся бойцы имели гарантированные рабочие места.

«Итоги работы и планы развития, представленные Липецкой областью, получили положительную оценку коллег по партии. Регион продолжит реализацию социально значимых проектов, ориентируясь на запросы жителей и стратегические задачи, поставленные Президентом», – отметил Игорь Артамонов.