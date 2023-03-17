Члены Общественной палаты Липецкой области избрали представителя от региона в новый состав Общественной палаты Российской Федерации. Им стала Галина Астахова, директор ГБУ «Кадетская школа им. Коврижных А.П.» города Липецка. В ходе голосования за нее было отдано наибольшее количество голосов.

«Галина Николаевна пользуется большим уважением не только среди своих коллег и детей, но и членов палаты. И, на мой взгляд, очень символично, что в Год педагога и наставника активная общественность области проголосовала за педагога», — подчеркнула председатель Общественной палаты Липецкой области Ирина Бурмыкина.

Галина Астахова является Лауреатом премии К.А. Москаленко, Почетным работником воспитания и просвещения РФ, Почетным работником образования Липецкой области. Работать в составе Общественной палаты РФ Галина Николаевна будет три года.