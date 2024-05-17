Полуфинал Центрального федерального округа конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей» стартовал в Москве. Это самый масштабный окружной полуфинал конкурса. Он собрал 417 семей, в то время как заявки подали более 27 тысяч семей ЦФО. Конкуренция была очень высокой: на одно место претендовали 65 команд. На очных мероприятиях регионы представляют команды, которые набрали по итогам дистанционного этапа наиболее высокие баллы. Так, от Липецкой области в очных оценочных мероприятиях принимают участие 13 семей. Каждая команда представляет три поколения в количестве от четырех до шести человек.

Оценочные мероприятия для семей пройдут 17 и 18 мая. Командам предстоит пройти серию интеллектуальных, спортивных, творческих заданий. Отдельный блок посвящен знанию родных регионов. Участникам нужно продемонстрировать не только свои таланты, но и показать, насколько хорошо дети и родители знают друг друга и умеют работать в команде. 19 мая будут объявлены фамилии победителей. В этот день участников также ждут познавательные лекции и мастер-классы, открытые дискуссии, концертная программа, спортивные игры и другие активности.

Финал конкурса «Это у нас семейное» пройдет 5-8 июля. Победители будут объявлены в День семьи, любви и верности. 30 семей-победителей получат сертификаты на 5 млн рублей на улучшение жилищных условий, а 300 семей-финалистов конкурса отправятся в большие семейные путешествия.

Организатор конкурса «Это у нас семейное» – АНО «Россия – страна возможностей». Соорганизаторами конкурса выступают Росмолодежь и Движение Первых. Конкурс проводится в Год семьи, при участии Министерства просвещения РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ, Российского общества «Знание», АНО «Больше, чем путешествие», социологического агентства «Вебер» (проект АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы»).

«В Липецкой области делается все для поддержки крепких семей, многодетных родителей, чтобы они не только не испытывали сложностей в вопросах воспитания подрастающего поколения, но и были примерами для других жителей, что дружная семья – это здорово, это счастье», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.