Первый заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут посетила площадку пилотного проекта «Агрегатор». Проект реализуется в Липецкой области под патронажем губернатора региона Игоря Артамонова. Участниками стали уже 48 фермеров, девять из них заключили социальный контракт.

Участники «Агрегатора» поставляют яблоки, зелень, овощи, мясные и колбасные изделия, мясные полуфабрикаты, молочную продукцию. Все это напрямую у них закупают представители ретейла. Оксана Лут пообщалась с фермерами и представителями магазинов, оценила, что за время работы схему проекта удалось отладить, а рынки сбыта — расширить. Фермерскую продукцию закупают теперь и для школьных столовых.

«Проект «Агрегатор» помогает поставлять в федеральную торговую сеть несколько видов продукции. Это гарантирует фермерам сбыт, магазинам необходимые объемы продукции, а покупателям — возможность приобрести продукты, выращенные в Липецкой области. «Агрегатор» зарекомендовал себя успешно, будем его расширять. Мы уже поставляем продукцию фермеров для питания в социальных объектах, теперь планируем увеличить такие закупки», — прокомментировал Игорь Артамонов.

Липецкий опыт проекта «Агрегатор» будет расширяться и на другие регионы России.