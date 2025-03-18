Липецкую «Рыбалку без границ» отметили на всероссийском уровне

Министерство социальной политики Липецкой области стало победителем V Всероссийского отбора лучших практик активного долголетия в номинации «Практика для мужчин 60+». Среди тринадцати представленных в номинации практик лучшей стал фестиваль по рыболовному спорту «Рыбалка без границ».

Церемония награждения состоялась в Координационном центре Правительства России в Москве. Дипломы победителей и призовые сертификаты в размере 500 тысяч рублей вручали заместитель председателя Правительства России Татьяна Голикова и Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков.

Фестиваль ежегодно объединяет около 300 участников. Это люди старшего возраста, а также люди с инвалидностью. Особое внимание уделяется привлечению мужчин старше 60 лет, которые обычно менее активны. В программу мероприятия традиционно входят тематические мастер-классы, творческие номера, конкурсы и, конечно, само соревнование по рыбной ловле.

Среди результатов – улучшение эмоционального самочувствия участников, расширение социальных контактов. Например, более 50 человек нашли новых друзей, а более 120 участников фестиваля поддерживают между собой контакты на постоянной основе.

«Этот фестиваль – одно из ряда направлений в нашей работе со старшим поколением и людьми с ограниченными возможностями здоровья, чтобы у них была интересная и насыщенная жизнь. Такие события не только объединяют людей, но и дарят им радость, новые знакомства, уверенность в себе», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.