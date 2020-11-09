Липецкую топливную компанию признали банкротом

Сегодня, 9 ноября, арбитражный суд признал общество с ограниченной ответственностью «Предприятие «Управляющая компания» несостоятельным (банкротом) (юридическому лицу принадлежала сеть широко представленных в Черноземье автозаправок ЛТК – “Липецкая топливная компания”).

Две АЗС предприятия, напомним, располагаются на территории Добринского района – в райцентре и у с. Хворостянка.

Решением суда открыта процедура банкротства – конкурсное производство сроком на 6 месяцев. Конкурсным управляющим утвержден Лебедев Роман Александрович, являющийся членом саморегулируемой организации Ассоциация арбитражных управляющих «Синергия». Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 4 мая 2021 года, сообщили в пресс-службе арбитражного суда Липецкой области.

К предыстории. 4 марта 2020 года в арбитражный суд Липецкой области поступило заявление акционерного общества «Солид-товарные рынки» о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью «Предприятие «Управляющая компания». У ООО «Предприятие «Управляющая компания» перед заявителем имеется задолженность в сумме 33,9 млн. руб., подтвержденная решением Арбитражного суда города Москвы. Позднее к процедуре банкротства присоединились еще порядка 60 кредиторов.

Определением суда от 11 июня 2020 года в ООО «Предприятие «Управляющая компания» введена процедура банкротства – наблюдение. Сегодня она подошла к своему логическому завершению.