Фермерское хозяйство Сергея Киньшина из Талицкого Чамлыка — одно из наиболее успешных в Добринском районе. На протяжении последних лет оно отличается стабильно высокой урожайностью зерновых и технических культур. Его земледельцы одними из первых приступили к весенне-полевым работам, по итогам завершившегося сельскохозяйственного года добившись отличных результатов.

— Минувшей осенью, — говорит С. Киньшин, — сев озимой пшеницы провели меньше чем за неделю. Хорошо подготовили и удобрили массивы, на которых разместили эту культуру. Весной подкормили азотом вышедшие из зимней спячки растения, а затем внесли пестициды согласно нормам. Ячмень удалось посеять в лучшие агротехнические сроки, летом защитили посевы от сорняков, болезней и вредителей.

Тучную хлебную ниву молотили тремя комбайнами «Акрос». Механизаторы Александр Васнев, Михаил Быков и Вячеслав Токарев уделили повышенное внимание качеству обмолота. Короткие паузы делали для выгрузки очередной партии зерна, десятиминутного обеда и заправки баков комбайна горючкой. Водители КамАЗов Илья Киньшин и Алексей Насонов оперативно доставляли хлеб-24 к месту подработки. К слову, Насонов, кроме управления большегрузом, в перерывах между рейсами выполнял необходимые сварочные работы.

Сергей Луценко в минувшем сезоне занимался севом и обработкой почвы.

Сладкими корнеплодами в хозяйстве были заняты 400 гектаров. Половину площадей весной посеяли по традиционной схеме, вторую половину по инновационной технологии «конвизо». Она считается одной из лучших в своем сегменте, позволяет значительно сократить количество гербицидных обработок. Кроме того, нововведение увеличивает рентабельность производства, урожайность и общий процент сахаристости этой сельскохозяйственной культуры.

— Нынешний год выдался нестандартным для полеводов, — высказывает мнение Киньшин, — весенние заморозки погубили часть свекольных посевов, эти площади нам пришлось пересевать. Копку сладких корнеплодов начали 18-го августа. В поле в две смены работал один свеклоуборочный комбайн «Ропа». Первые убранные гектары показали неплохую для этого года урожайность. Каждый гектар давал более 300 центнеров сладких корней. Это меньше, чем в прошлом году. Но нас радовали показатели сахаристости. Убранную свеклу не оставляли на поверхности. Жаркая погода не позволяла долго хранить урожай под открытым небом. К началу октября вся свекла была вывезена на переработку.

Параллельно со «сладкой страдой» механизаторы Василий Бахтин и Сергей Луценко готовили четыреста гектаров пашни, на которых в следующем году разместят сахарную свеклу. Качественная разделка почвы под эту техническую культуру — важная составляющая хорошей урожайности корнеплодов. Лучшим орудием для качественной и недорогой обработки почвы стали дискочизели. Это комбинированные агрегаты, оборудованные как дисками, так и лапами–глубокорыхлителями с боковыми ножами, установленными на глубину обработки дисков. За счет более интенсивного и разностороннего воздействия на почву они обеспечивают отличное качество почвы за один проход. Дискочизели в три раза производительнее, чем техника, готовящая почву по классической схеме. И горючка при этом экономится существенно. Августовская зябь до сих пор считается самой ценной, потому что позволяет пожнивным остаткам перегореть во вспаханной почве до наступления устойчивых холодов и пополнить землю азотом, важным питательным элементом в развитии растений. Таким образом, один дискочизель заменяет вместе взятые дискатор, стерневой и предпосевной культиваторы.

Профессиональное отношение к делу и соблюдение основных правил агротехники — основные составляющие высокой отдачи пахотного гектара. Несмотря на весенние заморозки и летнюю засуху, озимая пшеница дала в хозяйстве Киньшина по 50 центнеров зерна на круг, ячмень — более 40, сахарная свекла — 350 центнеров в зачетном весе. Урожай — достойный, однако почивать на лаврах местные земледельцы не торопятся. Не забывают про инвестиции. Только в нынешнем году технический арсенал сельхозпредприятия пополнили новый трактор «Агро-Аполло» мощностью 220 лошадиных сил, 18-рядковая свекловичная пневматическая сеялка точного высева «Квернеланд», прицепной агрегат для обработки и выравнивания почвы «Росомаха», автомобиль КамАЗ с прицепом, зерноуборочный комбайн «Акрос-595». Вся техника уже приняла участие в полевых работах-24, показав свою высокую эффективность.

И ЕЩЕ. Готовя площади под сев сахарной свеклы-25, в хозяйстве С. Киньшина на каждый гектар из запланированных внесли по 4 центнера сложных удобрений и по 3 — сульфата аммония, тем самым обеспечив прочный задел для будущих трудовых свершений. Дай Бог, чтобы земля-кормилица и в следующем году сполна одарила их за труды.