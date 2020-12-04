Лишенный прав водитель автобуса возил пассажиров по Липецку

Днем 3 декабря в Липецке на улице Зои Космодемьянской сотрудники ГИБДД остановили автобус. 54-летний водитель со стажем работы более 20 лет осуществлял перевозку пассажиров по пригородному маршруту, лишенный права управления транспортным средством.

Кроме того, водитель ранее был лишен права управления транспортным средством за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

Дорожные полицейские составили административный материал и доставили мужчину в суд. Судья назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

В ближайшее время будет решаться вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц, допустивших выезд автобуса в рейс с нарушением правил дорожного движения, сообщили в УГИБДД УМВД России по Липецкой области.

Сотрудниками Госавтоинспекции города Липецка на постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на предупреждение и пресечение нарушений ПДД со стороны водительского состава общественного транспорта. Так, с начала текущего года к административной ответственности привлечено 1445 водителей автобусов.