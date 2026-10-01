Листая пожелтевшие страницы. О чем писала районная газета в этот день, 1 октября

1958 год

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ САДОВОДСТВУ

С 1 октября в Липецкой области проводился «месячник сада». В нем должны были принять активное участие учащиеся средних и семилетних школ, которые помогут в закладке новых садов в колхозах и совхозах района.

В те годы ставилась задача, чтобы сады радовали глаз человека в каждом населенном пункте, в каждом сельхозпредприятии и индивидуальном хозяйстве граждан.

Среди лучших в этом плане отмечались колхозы им. Свердлова, «Родина» и им. Димитрова. В первом в 1957 году посадили яблони на площади 70 гектаров. За молодым садом постоянно ухаживают. Земля между рядами яблонь используется для пропашных культур. В колхозе им. Димитрова в четвертой полеводческой бригаде, восстановлен старый сад на площади 18 га.

Среди садоводов-любителей райцентра отмечались Е.Я. Горбачев, А.И. Бордовских, А.Е. Афанасьев, И.А. Корсаков, В.К. Лунев.

1963 год

У ЮННАТОВ ЧУЕВСКОЙ ШКОЛЫ

Когда едешь по Чуевке, то невольно обращаешь взгляд на двухэтажное здание, утопающее в зелени декоративных и фруктовых деревьев. Это Чуевская одиннадцатилетняя школа. Гордость всех добринцев. Такого живописного уголка, пожалуй, не найдешь больше в селе. А сделали его школьные любители природы, ребята из кружка юных натуралистов, которым руководит ботаник Зинаида Антоновна Орешкова. Кроме минут, отведенных на урок ботаники, юннаты немало уделяли времени своему школьному земельному участку после занятий. Было шумно здесь и в дни школьных каникул. Одни ухаживали за садом, декоративными деревьями. Другие с любовью выращивали кукурузу, сахарную свеклу и другие сельскохозяйственные культуры. И земля щедро одарила за их труды.

Не пустует школьный участок и сейчас, после сбора урожая. В большом саду с утра до вечера звенят ребячьи голоса. Это юннаты готовят деревья к зимовке, чтобы в будущем году они дали еще больше плодов.

Лучше всех трудятся здесь ученицы седьмого класса Таня Елисеева, Валя Никитина и Люся Назаркина. Они — запевалы всех юннатских дел.

1991 год

У РАЙОНКИ НОВОЕ НАЗВАНИЕ

1 октября 1991 года наша районная газета вышла под новым названием. Вместо привычной «Зари коммунизма» добринцы получили «Добринские вести». Причину переименования объяснила редактор Татьяна Лебеденко.

«С сегодняшнего дня у газеты другое имя. Прежнее название — «Заря коммунизма» — если можно так сказать, не соответствует действительности и никогда не будет ей соответствовать. Как убедилось не одно поколение наших соотечественников, светлый миф — коммунизм — так и остается пока мифом. Рассвета коммунизма после зари не наступило.

Теперь в ваш дом войдет народная районная газета «Добринские вести». Правда, по объявленному ранее конкурсу для читателей, которые предлагали свои варианты названия, победило «Отчий край». Однако учредитель — районный Совет народных депутатов оставил последнее слово за собой. Депутаты выдвинули свой вариант — «Добринские вести» и проголосовали за него большинством голосов на очередной сессии райсовета.

Автором графического исполнения нового заголовка является фотокорреспондент газеты Иван Коробкин…».

1997 год

КАК ЖИВЕТСЯ, СТАРИКИ?

Из 31 тысячи взрослого населения Добринского района 13,5 тысячи составляют пенсионеры.

Из их числа 7,8 тысячи человек пользуются различными льготами в соответствии с законодательством: на коммунальные услуги, свет, газ, топливо, лекарства, проезд.

800 человек из числа пожилых людей находятся на социальном обслуживании. За ними ухаживают соцработники.

2002 год

АВТОГРАФ ЛЮБИМОЙ ПЕВИЦЫ

— Екатерина Шаврина — одна из моих любимых певиц, — рассказывал корреспонденту «ДВ» директор Добринской музыкальной школы А.С. Зотов.

Во время своего визита в Добринку известная певица вместе со своей группой в качестве гримерной воспользовалась одной из комнат музыкальной школы. Александр Сергеевич Зотов решил не упустить случая и отправился к столичной знаменитости за автографом, прихватив с собой много лет хранившуюся у него пластинку с песнями Екатерины Шавриной и Михаила Котляра.

— Вы бы видели, как обрадовалась певица, увидев эту старую пластинку, — делился А.С. Зотов. — На нее она записывалась совсем еще молоденькой девушкой и даже успела забыть о существовании этой записи. Пришлось подарить певице пластинку. А взамен она дала мне компакт-диск со своими новыми песнями, запечатлев на нем личный автограф.

2005 год

ТАКСИ ПОДАНО!

В 1999 году в районах при центрах социального обслуживания населения были созданы службы «Социальное такси». В Добринке для этих целей за средства областного бюджета было приобретено два автомобиля.

Заказать «социальное такси» мог любой пенсионер. Принимались заявки для поездки в лечебные учреждения, банк, почту, церковь и т.д. Этот вид услуги пользовался большой популярностью. Если в 2000 году было заключено 50 договоров и перевезено 60 человек, то в 2005-ом заключено уже 94 договора и перевезено 150 человек.