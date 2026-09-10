Листая пожелтевшие страницы. О чем писала районная газета в этот день, 10 сентября

1958 год

ЗАРАБОТАЛА УГЛЕБРИКЕТНАЯ ФАБРИКА

На днях в нашей районе закончилось строительство углебрикетной фабрики производственной мощностью 5 тысяч тонн брикета в год.

В просторных помещениях фабрики размещено новейшее оборудование, все механизмы приводятся в движение от 75-сильного локомобиля.

На склад поступили первые 30 тонн брикета.

1963 год

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О ВЕТЕРАНАХ!

Во многих колхозах проявляют заботу о ветеранах труда. К их просьбам прислушиваются, им идут навстречу, им выплачивают пенсии или единовременные выплаты. Об этом сельские труженики рассказывали на страницах газеты

«Более шестидесяти человек получают у нас единовременные пособия, -пишет бывший механизатор колхоза имени Димитрова И.К. Скоморохов. — Такая помощь да плюс огород дают нам возможность жить безбедно…»

«По решению общего собрания мне выплачивается пенсия в размере 30 трудодней в месяц, — так начинает свое письмо бывший счетный работник П.С. Мочалов. — А старику много ли надо? Тут дорого внимание, вот что главное!»

1977 год

ТАЛОНЫ КОМСОМОЛЬСКОЙ ГАРАНТИИ

В совхозе «Хворостянский» ввели новшество: талоны комсомольской гарантии у молодых работников. 5 июля каждый комсомолец уже имел «свое зеркало» — так называли ребята талоны. И, действительно, ежедневный труд в них как на ладони. Сколько скосил, намолотил, качество работы, в каком состоянии техника находится, расход и экономия горючего — все это заносится в талон.

Как бы дополнением к талонам служат так называемые комплексные лицевые счета экономии горючего. Они заведены на каждого труженика в возрасте до 30 лет. Так, за восемь месяцев работы молодежью совхоза сэкономлено горючего на 459 рублей.

Еще одно преимущество талонов и комплексных лицевых счетов заключается в том, что с их введением значительно возрос интерес работающих к результатам своего труда.

1985 год

ТЯНЕТ, КАК МАГНИТОМ

После введения ограничений на продажу спиртного немноголюдно стало утром около винно-водочного магазина. А распорядок работы пивбара не изменился. И, как магнитом, тянет к нему людей, склонных к нарушениям трудовой дисциплины.

Многие добринцы считают, что надо быть строже к тем, кто посещает в рабочее время пивбар. Сотрудники милиции, учитывая пожелания населения, решили покончить с таким положением, когда человек спокойно, ничего не опасаясь, отправляется в рабочее время в пивбар. В целях борьбы с подобными нарушениями уже проведено несколько рейдов.

1994 год

В РАЙПО ПОЯВИЛАСЬ ИДЕЯ

Проведали в райпо про то, что на заводе сухого обезжиренного молока бывают отходы. Творог, например, иногда пропадает. И появилась идея. А почему бы не пустить такой творог в дело, готовить из него плавленные сырки?

Вот и собрались послать в Елец специалистов для знакомства с опытом. Пусть изучат технологию, узнают, какое оборудование требуется. Так что, возможно, вскоре у нас появятся в продаже сырки собственного производства, — оптимистично писала районная газета. Но, судя по всему, тем планам не суждено было сбыться.

2002 год

В ЧЕСТЬ ЛЮБИМОГО ПОСЕЛКА

Идет смотр-конкурс творческих коллективов предприятий и организаций района «Край мой добринский», посвященный 200-летию образования Добринки. Уже выступили с концертом самодеятельные артисты из ОАО «Добринский элеватор» и сельхозпредприятия ОАО «Добринкаагросервис». Особенно понравилось зрителям проникновенное исполнение В. Серебряковым песни «А мне бы в деревню».

Коллектив Добринского райпо представляли хворостянцы В. Гусева, В. Есикова. Им помогали супруги Зверевы.

Успехом пользовалось выступление В. Стрельниковой из п. Ильича.

Когда на сцене появился работник сбербанка Олег Шестаков и начал петь, трудно было поверить, что он не профессиональный исполнитель, настолько естественно и уверенно держался он на сцене.

Сотрудники Добринского ОВД выступили перед большой публикой уже не один раз. Имена С. Требунской, О. Князевоц, И. Дорофеева и В. Майорова хорошо известны добринцам. К смотру-конкурсу они подготовили несколько новых песен.

2013 год

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ ОТ ДОБРИНЦЕВ

Тяжелая ситуация сложилась на Дальнем Востоке. В результате наводнения пострадали тысячи семей во многих городах этого края. Вся страна оказывает посильную помощь пострадавшим от стихийного бедствия.

На базе отдела социальной защиты в Добринке создан пункт по приему от граждан и организаций гуманитарной помощи.

В нашем районе оказалось много неравнодушных. Общими усилиями удалось собрать 130 тысяч рублей. Эти деньги были потрачены на покупку первой партии самых необходимых вещей: одежды, постельных принадлежностей и т.д. Все вещи отправлены в Липецк, а оттуда — в Москву, а затем — на Дальний Восток.