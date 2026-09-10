Листая пожелтевшие страницы. О чем писала районная газета в этот день, 10 сентября

1958 год
ЗАРАБОТАЛА УГЛЕБРИКЕТНАЯ ФАБРИКА
На днях в нашей районе закончилось строительство углебрикетной фабрики производственной мощностью 5 тысяч тонн брикета в год.
В просторных помещениях фабрики размещено новейшее оборудование, все механизмы приводятся в движение от 75-сильного локомобиля.
На склад поступили первые 30 тонн брикета.
1963 год
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О ВЕТЕРАНАХ!
Во многих колхозах проявляют заботу о ветеранах труда. К их просьбам прислушиваются, им идут навстречу, им выплачивают пенсии или единовременные выплаты. Об этом сельские труженики рассказывали на страницах газеты
«Более шестидесяти человек получают у нас единовременные пособия, -пишет бывший механизатор колхоза имени Димитрова И.К. Скоморохов. — Такая помощь да плюс огород дают нам возможность жить безбедно…»
«По решению общего собрания мне выплачивается пенсия в размере 30 трудодней в месяц, — так начинает свое письмо бывший счетный работник П.С. Мочалов. — А старику много ли надо? Тут дорого внимание, вот что главное!»
1977 год
ТАЛОНЫ КОМСОМОЛЬСКОЙ ГАРАНТИИ
В совхозе «Хворостянский» ввели новшество: талоны комсомольской гарантии у молодых работников. 5 июля каждый комсомолец уже имел «свое зеркало» — так называли ребята талоны. И, действительно, ежедневный труд в них как на ладони. Сколько скосил, намолотил, качество работы, в каком состоянии техника находится, расход и экономия горючего — все это заносится в талон.
Как бы дополнением к талонам служат так называемые комплексные лицевые счета экономии горючего. Они заведены на каждого труженика в возрасте до 30 лет. Так, за восемь месяцев работы молодежью совхоза сэкономлено горючего на 459 рублей.
Еще одно преимущество талонов и комплексных лицевых счетов заключается в том, что с их введением значительно возрос интерес работающих к результатам своего труда.
1985 год
ТЯНЕТ, КАК МАГНИТОМ
После введения ограничений на продажу спиртного немноголюдно стало утром около винно-водочного магазина. А распорядок работы пивбара не изменился. И, как магнитом, тянет к нему людей, склонных к нарушениям трудовой дисциплины.
Многие добринцы считают, что надо быть строже к тем, кто посещает в рабочее время пивбар. Сотрудники милиции, учитывая пожелания населения, решили покончить с таким положением, когда человек спокойно, ничего не опасаясь, отправляется в рабочее время в пивбар. В целях борьбы с подобными нарушениями уже проведено несколько рейдов.
1994 год
В РАЙПО ПОЯВИЛАСЬ ИДЕЯ
Проведали в райпо про то, что на заводе сухого обезжиренного молока бывают отходы. Творог, например, иногда пропадает. И появилась идея. А почему бы не пустить такой творог в дело, готовить из него плавленные сырки?
Вот и собрались послать в Елец специалистов для знакомства с опытом. Пусть изучат технологию, узнают, какое оборудование требуется. Так что, возможно, вскоре у нас появятся в продаже сырки собственного производства, — оптимистично писала районная газета. Но, судя по всему, тем планам не суждено было сбыться.
2002 год
В ЧЕСТЬ ЛЮБИМОГО ПОСЕЛКА
Идет смотр-конкурс творческих коллективов предприятий и организаций района «Край мой добринский», посвященный 200-летию образования Добринки. Уже выступили с концертом самодеятельные артисты из ОАО «Добринский элеватор» и сельхозпредприятия ОАО «Добринкаагросервис». Особенно понравилось зрителям проникновенное исполнение В. Серебряковым песни «А мне бы в деревню».
Коллектив Добринского райпо представляли хворостянцы В. Гусева, В. Есикова. Им помогали супруги Зверевы.
Успехом пользовалось выступление В. Стрельниковой из п. Ильича.
Когда на сцене появился работник сбербанка Олег Шестаков и начал петь, трудно было поверить, что он не профессиональный исполнитель, настолько естественно и уверенно держался он на сцене.
Сотрудники Добринского ОВД выступили перед большой публикой уже не один раз. Имена С. Требунской, О. Князевоц, И. Дорофеева и В. Майорова хорошо известны добринцам. К смотру-конкурсу они подготовили несколько новых песен.
2013 год
ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ ОТ ДОБРИНЦЕВ
Тяжелая ситуация сложилась на Дальнем Востоке. В результате наводнения пострадали тысячи семей во многих городах этого края. Вся страна оказывает посильную помощь пострадавшим от стихийного бедствия.
На базе отдела социальной защиты в Добринке создан пункт по приему от граждан и организаций гуманитарной помощи.
В нашем районе оказалось много неравнодушных. Общими усилиями удалось собрать 130 тысяч рублей. Эти деньги были потрачены на покупку первой партии самых необходимых вещей: одежды, постельных принадлежностей и т.д. Все вещи отправлены в Липецк, а оттуда — в Москву, а затем — на Дальний Восток.