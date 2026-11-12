Листая пожелтевшие страницы. О чем писала районная газета в этот день, 12 ноября

1970 год

ЗАДАНИЕ ПЕРЕВЫПОЛНЕНО

По плану Пушкинский сельский Совет должен был закупить у населения 180 тонн картофеля. Депутаты сельсовета уделили самое пристальное внимание этому участку работы.

И вот результат: задание по заготовке перевыполнено вдвое.

1977 год

КИНО — НА ПРОИЗВОДСТВЕ

На фермах Хворостянского отделения Добринской бройлерной птицефабрики трудятся около 180 человек. Многие из них остаются на обеденный перерыв на территории предприятия. К их услугам — рабочая столовая.

Обслуживание в ней поставлено так, что большинство посетителей успевают пообедать за 20 — 30 минут. А как провести оставшееся свободное время? Для этой цели и предназначен красный уголок, расположенный под одной крышей со столовой. В перерыв здесь всегда людно. Особенно всех привлекает демонстрация кинофильмов.

С этой инициативой выступил работник птицефабрики

политинформатор М.Н. Трушин. Он предложил оборудовать кинобудку и все организационные хлопоты — обязанности киномеханика, доставку и отправку фильмов — взял на себя. Было установлено два широкоформатных киноаппарата КН-17.

И вот уже несколько месяцев в красном уголке еженедельно демонстрируются научно-популярные и сельскохозяйственные фильмы, киножурнал «Новости дня», сатирический «Фитиль».

1987 год

ПРОВОДЫ В АРМИЮ

В Мазейском сельском Доме культуры прошли торжественные проводы в Советскую Армию Юрия Кутищева, Юрия Крутских, Павла Титова, Олега Корчагина, Анатолия Битюнева, Александра Костомарова, Игоря Дергунова.

Вечер открыл секретарь партбюро колхоза им. Димитрова П.П. Зибров. Он отметил, что призывники неплохо потрудились в хозяйстве. Особенно отличились они на уборке сахарной свеклы.

— Ждем вас после службы в родной колхоз, — сказал он и вручил каждому призывнику памятный подарок.

С напутствием выступили: участник Великой Отечественной войны М.И. Кутищев, председатель исполкома сельского Совета Н.В. Скоморохов, начальник военно-учетного стола В.Н. Кутищева, родители призывников.

Будущих воинов с букетами цветов приветствовали школьники-шестилетки. Участники художественной самодеятельности показали концертную программу. Особенно запомнилось выступление свекловичницы А.М. Соловьевой, вместе с которой работали призывники на уборке урожая. Она исполнила для ребят душевную песню.

1991 год

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ — СВОИМИ СИЛАМИ

Трудно преподавать курс истории в нестабильных условиях нашего времени. И поэтому учителя все чаще обращаются к подсобным материалам.

Районный отдел народного образования поручил активу историко-краеведческого клуба «Россия», созданного на базе Петровской средней школы, создать учебно-методическое пособие по краеведению для школ и профтехучилищ.

Историки-краеведы И.Н. Ветловский и В.В. Елисеев в соответствии с учебной программой подготовили дополнительный материал о прошлом района для учителей, ведущих историю в восьмом классе. В нем широко использованы документы, газетные публикации, научные работы и архивные сведения. Остальные части пособия (для 9‑11 классов) будут подготовлены в течение двух ближайших лет.

1997 год

ДОБРИНСКИЕ ХЛЕБОПЕКИ — ПОД НАТИСКОМ КОНКУРЕНТОВ

На недавнем собрании уполномоченных пайщиков райпо было озвучено, что в среднем на душу населения потребкооперация ежедневно реализует лишь 134 грамма хлебобулочных изделий при физиологической потребности 424 грамма.

Но хлеба в продаже хватает всем. Недостающие 300 граммов компенсируют другие предприятия, в том числе частные. Их палатки и фургоны можно увидеть не только в Добринке, но и во многих селах района. Причем, как правило, привозной хлеб не хуже добринского, а главное, дешевле: на буханке черного можно сэкономить 200 рублей. И доставляют хлеб в удобное время и в удобные для покупателей места.

Немало и таких сельчан, которые торговые точки игнорируют, предпочитая печь пышные, румяные караваи в домашних условиях. Это, считают они, намного выгоднее.

Добринские хлебопеки (справедливости ради надо сказать, что иногда и их продукция бывает отличного качества по умеренным ценам) тоже пытаются торговать в соседних районах Тамбовской и Воронежской областей и даже в Липецке. Но выпуск хлебобулочных изделий в потребкооперации по-прежнему снижается.

2005 год

ЛУЧШИЙ ДЕТСКИЙ САД

Отдел народного образования провел районный конкурс «Детский сад года». В нем участвовали четыре детских сада п. Добринка, детсады ст. Хворостянка, п. Плавица, с. Талицкий Чамлык и п. Петровский.

Победителем стал детсад п. Петровский (заведующая Т.В. Полунина), где накоплен немалый опыт работы по воспитанию, формированию основ патриотизма и гражданственности. Их работа заслуживает глубокого изучения, обобщения и внедрения в практику. Коллектив награжден денежной премией. Он примет участие в областном конкурсе «Детский сад 2005 года».