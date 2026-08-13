Листая пожелтевшие страницы. О чем писала районная газета в этот день, 13 августа

1958 год

НА НАШЕМ ИППОДРОМЕ

11 августа на Добринском ипподроме проходили спортивно-конные испытания рысистых лошадей. В бегах приняли участие многие колхозы Добринского и других районов.

Открыли бега жеребец Критик, принадлежащий колхозу «Прогресс» (наездник Кузнецов) и кобыла Веранда, принадлежащая колхозу им. Горького (наездник Логвинов). Дистанцию в 1600 метров Критик прошел за 2 минуты 54 секунды, Веранда – за 3 минуты 17 секунд.

С большим нетерпением зрители ожидали выезда известного жеребца Буга, принадлежащего Липецкому государственному пункту искусственного осеменения, неоднократного участника международных конных соревнований в Швеции, Швейцарии и других странах. Буг оправдал себя. Он прошел эту дистанцию за 2 минуты 28 секунд, восхищая зрителей красивой техникой бега.

Бега, прошедшие в Добринке, являются отборочными. Кони, показавшие лучшие результаты, будут участвовать 17 августа в городе Тамбове на межобластных бегах.

1963 год

РЕДАКЦИИ ОТВЕЧАЮТ

Пресса всегда была и остается действенной силой. В газету обращались за помощью, советом, поддержкой и журналисты неизменно отстаивали интересы своих читателей.

В районной газете была опубликована заметка «Нужна камера хранения». В ней говорилось о том, что пассажиры на ст. Добринка испытывают большие неудобства из-за отсутствия камеры хранения ручной клади.

Вскоре поступил ответ от начальника Воронежского отделения ЮВЖД тов. Стасенко, который сообщил редакции, что в этом году в зале ожидания будут установлены автоматические камеры хранения.

1983 год

НОВОСЕЛИЙ ПРИБАВИЛОСЬ

За годы 9-й и 10-й пятилеток коренным образом изменился облик центральной усадьбы совхоза «Петровский», сформированы новые усадьбы отделений.

За 2 года 7 месяцев нынешней пятилетки при плане 25 построено 54 квартиры. Они, как в центре совхоза, так и в отделениях, со всеми удобствами. Все дома газифицированы, имеют водяное отопление. Примерно к 85 процентам домов подведен водопровод.

1987 год

ПРЧИНА РАЗВОДА – ПЬЯНСТВО

Одной из главных причин, приводящих к распаду семьи, работники суда называют пьянство мужа, а иногда и жены. В первом полугодии 1987 года было зарегистрировано 36 разводов. Из них 60 процентов – на почве пьянства кого-то из супругов. Из названного количества разрушившихся семей 28 имеют детей.

Меры, предпринимаемые в последние годы для искоренения пьянства и алкоголизма, по мнению судей, дают свои плоды. За шесть месяцев этого года по сравнению с соответствующим периодом прошлого количество распавшихся семей в нашей районе уменьшилось на 14. Анализ показывает, что основную роль тут сыграло снижение потребления спиртного. Значительно реже можно услышать сейчас о дебошах на пьяной почве, о сценах ревности, устраиваемых одуревшим от хмельного угара супругом.

2002 год

НА РЕМОНТ ЗАРАБОТАЛИ

Среднематренская школа полностью готова к началу нового учебного года. Силами учителей, учеников и родителей проведен косметический ремонт. Покрашены все 11 кабинетов и стены коридоров, частично переклеены обои, обновлены столовая и спортивный зал.

Директор школы М.Н. Оводкова поблагодарила председателя Добринского райпо Ю.В. Будаева, который всегда с пониманием относится к нуждам школы. Вот и на этот раз он выделил в долг линолеум, чтобы застелить им холл.

Деньги на ремонт коллектив этой школы из года в год зарабатывает самостоятельно. Вот и на этот раз сельхозкооператив имени Чапаева выделил им 6 гектаров свеклы, которую обрабатывали учителя и технический персонал. Недостающие средства поступили из районного бюджета.

2005 год

ВПЕРЕД, К ПОБЕДЕ!

Областной финал спартакиады трудящихся Липецкой области, посвященный 60-летию Великой Победы, принес первое место в командном зачете сборной Добринского района. Впервые в истории проведения областных спартакиад трудящихся спортсмены нашего района взошли на высшую ступень пьедестала. Большой вклад в общую победу внесли Г. Лихачева, Т. Морозова, В. Некрасова, О. Карасева, В. Недомолкина, М. Зайцев, Н. Чижов, А. Рыбкин, Н. Лихачев, В. Кретинин, В. и А. Пригородовы, А. Требунских, В. Злобин, О. Заячников, И. Афанасьева, В. Казанская.

Добринцы стали и победителями первого областного фестиваля «Президентские состязания» среди работников системы образования Липецкой области. Соревнуясь с девятнадцатью командами городов и районов области в плавании, туризме, лыжных гонках, настольном теннисе и волейболе, наши педагоги по праву стали первыми.