Листая пожелтевшие страницы. О чем писала районная газета в этот день, 17 сентября

1958 год

ОВОЩИ — МОСКВИЧАМ

Колхозы «Красная заря», «Прогресс», им. Калинина, им. Горького, совхозы «Петровский» и «Добринский» вырастили хороший урожай овощей и сейчас продают их кооперации.

На днях заготконтора райпотребсоюза отгрузила в столицу нашей Родины — Москву 37 тонн помидоров.

1963 год

НЕОБЫЧНАЯ ЛИНЕЙКА

Такая тишина во дворе Пушкинской одиннадцатилетней школы бывала разве только во время уроков. А сейчас во дворе многолюдно.

Ровной шеренгой, словно на параде, выстроились старшеклассники. По какому же случаю эта торжественная линейка?

Виктор Дубровин, как многие его товарищи, хорошо учился в школе, осваивал трактор. Весной, летом и осенью помогал совхозу быстрее управиться с полевыми работами. Все это — и теоретические знания, и практические навыки, и физическое развитие, и любовь к труду — дала ему родная школа.

— Наш коллектив, — говорит в своей речи директор школы А.П. Кириченко, — гордится, что воспитал человека, достойного служить в рядах Советской Армии. Все, что Виктор Дубровин получил у нас, пригодится ему при защите Родины.

Виктора поздравляют товарищи. Валя Рычкова вручает ему большой букет со школьного цветника. Директор школы преподносит Дубровину подарок от учителей и учащихся — вещи, необходимые будущему солдату: полотенце, бритву, мыло, зеркало и памятный альбом.

Торжественная линейка окончена. Товарищи и учителя прощаются с Виктором Дубровиным. Все наперебой просят его чаще писать письма, желают ему лучше служить народу, зорко охранять границы нашей Родины.

1970 год

НА ПОМОЩЬ ПРИШЛИ ШЕФЫ

На помощь свекловодам в уборке урожая в колхозы и совхозы нашего района едут рабочие и служащие заводов, предприятий и учреждений города Липецка.

Шефы уже работают в совхозах «Отрада», «Кооператор», колхозе «Победа» и других хозяйствах.

1981 год

В ПОЛЕ — АВТООТРЯД

В автопарке райсельхозтехники на период уборки и вывозки сахарной свеклы создан и действует автоотряд из 25 большегрузных машин. за ним закреплены самоходный погрузчик производительностью 200 тонн в час, автобус, агрегат технического обслуживания. Для оперативного решения вопросов, возникающих в процессе работы, отряд обеспечен радиосвязью.

Первые дни уборки показали, что объединение машин в один отряд позволяет намного повысить коэффициент их использования. Выбранная из земли свекла долго не залеживается в поле.

За 80 часов работы от свекловодов колхоза имени Нестерова шоферы автоотряда вывезли 1500 тонн корнеплодов. Выполнив задание в этом хозяйстве, отряд по решению районного штаба переехал в колхоз имени Ильича.

1987 год

МУЗЫКА ДЛЯ ВСЕХ

В новом учебном году педагоги Добринской музыкальной школы намерены уделить большое внимание пропаганде музыкального искусства. Подготовили лекцию-концерт, которую добринцы смогут прослушать в октябре.

Второй год работает на станции Плавица отделение Добринской детской музыкальной школы. Его посещают около 60 человек.

Закуплены музыкальные инструменты в школе-интернате. Музыкальная школа окажет здесь помощь в обучении ребят, желающих играть в духовом оркестре.

В этом году в школе открыты курсы для подготовки участников вокально-инструментальных ансамблей. Их сейчас посещают ребята из Чамлык-Никольского.

В Петровском Доме культуры ведется набор учащихся для обучения игре на фортепьяно и баяне. Музыкальный кружок намечено организовать в Средней Матренке.

1997 год

ПРУДЫ ВОЗДАЮТ ЗА ТРУДЫ

25 лет существует уже Талицкий рыбхоз. И все это время он — в числе лучших в Липецкой области. Наибольший его успех — второе место во Всесоюзном соревновании. Но было это еще в 1989 году, в так называемый дореформенный период. Тогда урожайность гектара прудов составила 30 центнеров. Сейчас она — в пределах 14 центнеров.

Ведь резко возросла стоимость комбикорма. Цена предназначенного специально для рыбы доходит до 3 миллионов за тонну. Рыбхоз вынужден от него отказаться и использовать обычный, по 1 миллиону 300 тысяч за тонну. Да и тот приходится экономить.

Задачи теперь поэтому значительно скромнее, чем прежде. Главная — удержаться на плаву. И это коллективу удается. Из семи рыбхозов области сейчас лишь два работают стабильно с прибылью. Один из них — Талицкий.

2002 год

БОЛЬШАЯ СТИРКА

Социальные работники, ухаживающие за одинокими престарелыми на дому, организовали для них централизованную прачечную. Руководитель «Бытовика» Ю.С. Фефелова пошла навстречу, выделив для этих целей пустующее помещение. Проблем с горячей водой нет, есть где и белье посушить

В прачечной с ласковым названием «Хозяюшка» имеется все необходимое: пара стиральных машин, ванна для полоскания белья, гладильная доска, утюг…

Работает прачечная в две смены. Каждый социальный работник может прийти сюда и постирать белье своих подопечных.

В перспективе — создание подобных прачечных в крупных селах района.