Листая пожелтевшие страницы. О чем писала районная газета в этот день, 20 августа

1958 год

ЛУЧШИЕ В РУССКОЙ ЛАПТЕ

16-17 августа в Хворостянке проходили областные соревнования по русской лапте. Спортивную честь нашего района отстаивали В. Размолодин, В. Голиков, Г. Говоров, Н. Голиков, А. Шибаев.

Не проиграв ни одной встречи, команда нашего района получила почетную грамоту облсовета ДССО «Урожай» и переходящий приз – кубок.

Теперь добринская команда будет участвовать в межрегиональных соревнованиях в г. Воронеже.



1963 год

ПОПОЛНЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ

В районо идет распределение по школам молодых учителей, только что окончивших педучилища и пединституты. Их – тридцать пять и все они, не боясь трудностей, готовы охотно поехать в любую сельскую школу. Молодых специалистов принимают хорошо, предоставляя им все необходимые условия для нормальной и плодотворной работы.

1966 год

ВОТ ЭТО КАНИКУЛЫ!

Учительница Александровской 8-летней школы А. Вендеревских рассказала в газете, как провели каникулы сельские девчонки и мальчишки. Читаешь заметку и удивляешься самостоятельности совсем еще маленьких учеников, ответственности, трудолюбию и взаимовыручке ребят постарше. Судите сами.

Вместе со своими учителями А.А. Бешеновой и К.И. Лыковой ученики начальных классов совершили однодневный поход в соседнее село Калиновку.в пути малыши собирали гербарии, знакомились с жизнью растений. На привале разожгли костер, пели песни, варили уху, купались. Уставшие, пропыленные, наполненные яркими впечатлениями, малыши поздно вечером вернулись домой.

В первой половине июня отправились в путь и старшеклассники по маршруту Александровка – Малая Отрада – Большая Отрада – Пушкино – Новочеркутино и по реке Плавице до Александровки. В походе ребята собрали несколько хороших гербариев для биологического кабинета, измеряли глубину реки, определяли скорость течения. Познакомились с растительным миром в питомнике совхоза «Отрада». На привал остановились на берегу реки Плавицы. После того, как смыли дорожную пыль, ребята соревновались, кто быстрее проплывет. Победителем оказалась Зоя Царева.

После похода ребята помогали колхозу в обработке сахарной свеклы. А такие учащиеся, как Валя Тюрина, Инна Вендеревских, Ира, Саша и Витя Кулаковы даже перевыполняли дневную норму.

В течение лета проводились соревнования на лучшего чтеца, на лучшего рыболова. Устраивались состязания по футболу и волейболу. Ученики 8 классов совершили однодневный поход в совхоз «Добринский».

1985 год

ИГРАЕТ ДУХОВОЙ ОРКЕСТР

Праздником духовой музыки называют добринцы те дни, когда на летней танцевальной площадке райцентра играет духовой оркестр районного Дома культуры. В программе – вальсы, танго, фокстроты, немало произведений советских композиторов.

В исполнении оркестра можно услышать старинные вальсы «Березка», «На сопках Манчжурии», «Севастопольский вальс» композитора Константина Листова, старинной танго «Ласковый взгляд» и другие.

Вечера собирают немало любителей духовой музыки. Послушать духовой оркестр приходят люди разных поколений. И не только послушать произведения, но и потанцевать, пообщаться с друзьями.

Вечера духовой музыки проводятся каждый вторник и стали одной из форм культурного досуга жителей райцентра и его гостей.

2002 год

ГОСТИ ИЗ ХЛЕВНОГО

В ДЮЦ «Ритм» приехали гости — ребята из студии «ЮНИА» (юношеско-информационное агентство), созданной при детско-юношеском центре в с. Хлевное.

Они решили проделать столь большой путь, чтобы познакомиться с большим опытом по организации отдыха детей, накопленном добринцами.

Представитель отдела образования Р.А. Басова рассказала гостям, что в нынешнем году 53 процента школьников нашего района (а это 2926 человек) отдохнули в летних лагерях дневного пребывания. Работали они в три смены. Помимо школьных лагерей, было организовано несколько районных.

К примеру, для одаренных детей – «Радуга», в котором побывало около двух десятков талантливых и способных ребят. Межшкольный археологический лагерь круглосуточного пребывания работал на базе Тихвинской и Чамлык-Никольской средних школ…

Результатом встречи стал специальный выпуск хлевенской детской газеты, посвященный организации летнего отдыха детей в Добринском районе.

2005 год

ЖУРНАЛЫ НАПРОКАТ

Добринский почтамт с августа 2005 года в некоторых отделениях почтовой связи стал оказывать населению необычную услугу по прокату журнальной продукции.

Были разработаны правила по предоставлению населению во временное пользование печатной журнальной продукции и перечень журнальных изданий, выдаваемых напрокат.