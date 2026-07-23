Листая пожелтевшие страницы. О чем писала районная газета в этот день, 23 июля

1958 год

ВЕЧЕР ВАЛЬСА

В Талицком Доме культуры был устроен «Вечер вальса». Нарядно одетые юноши и девушки собрались в просторном светлом зале.

Начали с вальса «Дунайские волны», который В. Чернухин исполнил на баяне.

Потом хор участников художественной самодеятельности исполнил «Таежный вальс» Пономаренко.

Конечно, на вечере вальса нельзя было не рассказать об истории его возникновения. Поэтому главврач Талицкой больницы В.Г. Харин подробно рассказал об известных всему миру композиторах Штраусе-отце и Штраусе-сыне. Радиола помогла услышать их первые вальсы.

Много вальсов было исполнено по заявкам танцующих: «В лесу», «Кукушка», «Грусть», «Случайная встреча», «Амурские волны».

Лучшим танцорам были вручены призы. Их получили В. Кокоткин, Н. Донецких, Н. Дедлов.

1963 год

НИ ДУХОВ, НИ ПОМАДЫ…

На очередной сессии Добринского районного Совета депутатов шел разговор о работе потребительской кооперации. Выступавшие на ней депутаты озвучили ряд замечаний и предложений селян к работникам торговли.

— Избиратели просили меня выступить с предложением открыть в Добринке второй хлебный магазин и изменить часы торговли, — сказал депутат Чирков.

Каждый год, особенно в летнюю пору, возле хлебного магазина собираются большие очереди. А дело легко исправить, если организовать продажу хлеба в нескольких местах.

Пора задуматься и над распорядком работы магазинов, которые открываются и закрываются в часы, когда все люди на работе. Многим, чтобы купить себе что-то, приходится отпрашиваться с производства.

— В сельских магазинах, — сообщила депутат Голанцева, — нет очень многих товаров. Совершенно не думают товароведы о женской косметике. В Павловском магазине, например, ни духов, ни помады, ни пудры. А ведь деревенская девушка, собираясь в клуб, тоже не может обойтись без косметики…

1988 год

ПОСТ №1

Так называют депутатские посты Мазейского сельсовета. По доброй традиции были созданы они в преддверии жатвы в колхозе имени Димитрова и в совхозе «Добринский». Возглавляли их здесь авторитетные труженики: колхозный бригадир Д.П. Соловьев и шофер совхоза Л.К. Демченков.

С первых же дней работы зарекомендовали себя депутаты надежными помощниками механизаторов, стремясь не просто контролировать темпы и качество уборочной страды, но и организовывать людей на борьбу с недостатками.

Под контролем депутатских групп — вопросы социальной сферы. Ежедневно на полевой стан поступает свежая периодика, руководителями хозяйств выделены два специально оборудованных автобуса под передвижные рабочие столовые. Качество пищи — отменное.

1997 год

БУДУТ СВОИ ОВОЩИ

Чтобы заготовить на зиму необходимое количество овощей для столовой, в Среднематренской средней школе взяли в аренду поле, ранее брошенное членами крестьянского хозяйства.

На 48 гектарах разместили ячмень. По три отвели под картофель и сахарную свеклу, а полтора — под овощи. Здесь хорошо растут и развиваются капуста, морковь, столовая свекла, лук, помидоры, огурцы.

При помощи сельскохозяйственного кооператива имени Чапаева ведется необходимая работа. Учителя и технические работники школы завершили обработку сахарной свеклы.

Ребята уже несколько раз провели прополку картофеля и овощей. Чтобы стимулировать труд учащихся, школа заключила договор с центром занятости населения. Их труд будет по достоинству оплачен.

Те, кто помладше, находятся в оздоровительном лагере дневного пребывания. Девчонки и мальчишки тоже не сидят без дела. Они заняты сбором лекарственных трав, которые после просушки будут сданы в аптеку.

2002 год

СКАЗКА К НАМ ПРИХОДИТ

Одна из добринских школьниц подкинула работникам коммунальной службы идею разрисовать автобусные остановки сказочными персонажами. Сказано — сделано.

Очень скоро на боковых стенках остановочных павильонов стали появляться герои популярных мультиков, любимых детворой. Помощь художнику оказывал мастер М.М. Жигулин, который доставлял краску, необходимый инструмент.

Остановочные павильоны изменились до неузнаваемости. На эти цели районный бюджет выделил свыше трех тысяч рублей.

2005 год

КРУТИ ПЕДАЛИ, ПОЧТАЛЬОН

Чтобы облегчить нелегкий труд почтальонов, обслуживающих очень большие и удаленные участки, руководство Добринского почтамта решило посадить их на велосипеды.

Изыскав необходимые денежные суммы для приобретения двухколесных транспортных средств, сделали почту более мобильной, быстрой.

В прошлом году новенькие велосипеды в свое распоряжение получили пятнадцать почтальонов. С начала этого года приобретено еще пять штук.