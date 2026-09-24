Листая пожелтевшие страницы. О чем писала районная газета в этот день, 24 сентября

1958 год

НАКАНУНЕ ЗИМНЕГО СЕЗОНА

В районе началась проверка готовности работы учреждений культуры в условиях зимнего сезона.

Заметно преобразился и расширил тематику мероприятий Талицкий сельский Дом культуры. Здесь регулярно проводятся «Дни животноводов», встречи передовиков колхозного производства с хлеборобами и механизаторами, оживилась работа самодеятельных кружков.

Много хорошего можно сказать о Сафоновском, Новочеркутинском и Верхнематренском клубах. Здесь трудящиеся села регулярно слушают хорошие лекции, доклады, смотрят концерты художественной самодеятельности.

Серьезно улучшили работу Сафоновская, Павловская и Каверинская сельские библиотеки. За весенне-летний период они провели по 3-4 читательских конференции по распространению передового опыта доярок, свинарок и других новаторов колхозного и совхозного производства.

Улучшилась материальная база учреждений культуры. Колхоз им. Крупской приобрел для Демшинского клуба стандартную театральную мебель. Районная библиотека получила в свое пользование просторное помещение, в котором оборудован читальный зал.

1963 год

НА ОПЫТНОМ УЧАСТКЕ ШКОЛЫ

Большой старинный сад с множеством красивых и тенистых аллей. Уже настала осень, листья на деревьях пожелтели, и дорожки стали разноцветными. В центре сада расположено несколько зданий. Это Добринская школа-интернат. Здесь живет, учится и трудится 240 человек.

Опытный участок школы занимает 70 гектаров. В этом году ребята вырастили богатый урожай. Уже собрали овощи и фрукты. Прекрасную кукурузу вырастили ребята, выше человеческого роста. Королева полей уже вся убрана и засилосована.

Работая на участке, школьники получают производственные навыки.

1970 год

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

Забота о здоровье тружеников колхозов «Рассвет» и «Победа», расположенных на территории Новочеркутинского сельсовета, — первоочередная и постоянная забота медицинских работников, — говорила на сессии депутатов главный врач Новочеркутинской больницы, депутат А.Ф. Бутенко.

В целях предупреждения заболеваемости среди населения они следят за чистотой и порядком в Новочеркутинской больнице и медпунктах, на улицах села и в надворных помещениях, заботятся о водоснабжении населения, заботливо выхаживают больных.

А вот с культурным обслуживанием пациентов дела обстоят гораздо хуже. В больнице, по словам депутата, нет художественной литературы, которую могли бы почитать выздоравливающие больные, не всегда работает телевизор.

1981 год

СОРЕВНУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ

В колхозе имени Нестерова на вывозке сахарной свеклы задействованы водители Волгоградской автоколонны № 1206. С первых дней среди них организовано социалистическое соревнование. По итогам дня выходит эстафета трудового соперничества, а в честь победителей выпускают «молнии», боевые листки.

Свекловоды колхоза очень довольны работой шоферов. Корнеплоды не залеживаются в поле.

1997 год

СВЕТА НЕ БУДЕТ. УКРАЛИ ПРОВОДА

Электропровода все чаще становятся добычей нечистых на руку людей. Начальник Добринского РЭС рассказал, как, выполняя необходимые работы, электрики отключили в Паршиновке на время подстанцию.

И пока трудились, на другом конце села тоже кипела напряженная работа. Жулики, воспользовавшись отсутствием напряжения, сматывали провода. Было украдено их не много, ни мало — 2,5 километра.

Виновные установлены. Им пришлось заплатить солидные штрафы.

2002 год

ХОРОШО ОТДОХНУЛИ!

Минувшим летом за проявленные активность и творческую инициативу 10 учащихся школ были поощрены заслуженной наградой — путевками во Всероссийский лагерь «Орленок», где они отлично отдохнули и набрарсь незабываемых впечатлений со своими сверстниками со всей страны.

По путевкам, приобретенным по линии отдела соцзащиты населения, в лагерях отдохнули 120 ребят.

Кроме них, еще 150 человек побывало в загородных оздоровительных лагерях.

2013 год

МЕДАЛИ ЗА СКОРОСТЬ

На стадионе «Колос» в минувшее воскресенье прошел легкоатлетический забег в рамках Всероссийского Дня бега «Кросс нации».

С самого утра автобусы один за другим съезжались к месту проведения соревнований. Было много спортсменов и болельщиков.

По итогам спортивного дня кубки и почетные грамоты получили лучшие команды — школы Добринского района.

Наилучший результат показали школьники Добринской средней школы №2. Серебро в командном зачете получили ребята из Нижней Матренки. Третье место заняла команда Мазейской школы.