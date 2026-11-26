1958 год

БОЛЬШЕ ДЕШЕВОЙ ПРОДУКЦИИ

Из выступления на пленуме райкома партии председателя колхоза им. Свердлова В. Журкина.

«Мне хотелось бы обратить внимание руководителей хозяйств на борьбу за снижение себестоимости производимой продукции и поделиться своим, хотя еще маленьким, опытом в этом деле.

По примеру колхозников Кубани мы в 1955 году организовали у себя комплексные производственные бригады, что дало возможность сократить штат руководящих работников. В результате уменьшился расход трудодней.

В этом году по опыту совхоза «Петровский» применили на силосовании кукурузы деревянные щиты при разгрузке автомашин. Эта простая механизация ускорила процесс работы и снизила затраты труда. Если в 1957 году на закладку центнера силоса мы затрачивали в денежном выражении 4 руб. 47 коп., то в этом году только 90 копеек. Сейчас изыскиваем пути для снижения себестоимости тракторных работ.

С целью повышения производительности труда с 1956 года перешли на ежемесячное денежное авансирование колхозников, а с начала 1959 года планируем перейти на прямую денежную оплату в колхозе».

1966 год

ШКОЛЬНЫЙ ДРАМКРУЖОК

На протяжении нескольких лет в Хворостянской школе работает драмкружок, объединяющий десятки ребят, которым руководит Раиса Евдокимовна Чернышова. Она старается, несмотря на скудность реквизита, подобрать репертуар драмкружка так, чтобы пьесы несли большую воспитательную нагрузку, вызывали у зрителей чувство прекрасного, отвращение к мерзкому, недостойному.

И, надо признать, репертуар драмкружка довольно обширный. Тут и драмы А.Н. Островского, А.П. Чехова, А.С. Пушкина, и инсценированные рассказы, и отрывки из произведений классиков, и пьесы наших современников Ардова, Любимова.

Члены драмкружка часто выступают в школе, в клубах села Хворостянка и близлежащих сел. Замечательно играют свои роли Саша Булыкин, Римма Гурова, Наташа Страхова, Володя Бурков, Володя Савушкин.

1974 год

ДРУЖИННИКИ — НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА

Народные дружинники — наиболее массовые, самодеятельные организации, призванные путем убеждения, общественного воздействия обеспечить соблюдение всеми гражданами советских законов и правил социалистического общежития. Ныне только в рабочем поселке Добринка 33 добровольных народных дружины, в которых состоит 350 человек. Только за 9 месяцев этого года ими задержаны и доставлены в отдел милиции 35 нарушителей общественного порядка.

Многие дружинники районного центра пользуются заслуженным авторитетом у населения. Среди них С.В. Афанасьев из районного объединения «Сельхозтехника», А.М. Елисеев — командир добровольной народной дружины ДРСУ, Г.В. Губина — швея райпромкомбината, А.И. Поляков — учитель Добринской средней школы №1.

23 ноября в Добринке состоялось общее собрание дружинников райцентра, на котором они приняли торжественное обещание «быть мужественным, бдительным и дисциплинированным дружинником, вести непримиримую борьбу с нарушителями общественного порядка и правонарушителями».

1988 год

ЗА ПОЛМЕШКА СЕМЕЧЕК

Дефицитные импортные товары в свободной продаже появляются редко. Правда, есть возможность приобрести кое-что из дефицита с помощью заготконторы. То есть за ходовые товары надо сдать определенное количество сельскохозяйственной продукции. Против такого порядка никто не возражает, но…

Недавно в магазине «Культтовары» были вывешены женские пуховые костюмы и джемперы по цене от 60 до 140 рублей. Так вот свитер за 60 рублей «оценили» в 15 килограммов тыквенных семечек, а женский костюм — аж в 200! Где же обычному покупателю взять столько семечек, чтобы приобрести дефицитный товар?

1991 год

ВОПРЕКИ ЧАСОВЫМ СТРЕЛКАМ

Перевод часовой стрелки на час назад, осуществленный нынешней осенью, выбил многих добринцев из колеи. Этот утренний час оказался как бы лишним. На работу еще рано, а затевать дела по дому нет смысла. Вечером и того более: люди идут домой уже затемно. Словом, неудобно.

Нужно ли удивляться, что вскоре многие трудовые коллективы решили начинать рабочий день не с девяти, а с восьми часов. Именно на такой режим перешли сбербанк, военкомат, сам райисполком и его подразделения, другие учреждения и организации. А некоторые коллективы, обсудив этот вопрос, пошли дальше. Так, ДРСУ, КГСО-1, ПМК, коммунальщики и другие теперь начинают рабочий день с 7 часов.

Кое-где пробовали начинать работу с 6 часов, но не получилось, в основном из-за «детской» проблемы: школы и детсады открываются позднее.

1994 год

ХОДЯТ ПАРНИ ХОЛОСТЫМИ

В районной газете появилась новая рубрика в духе того времени — «Служба знакомств».

Достаточно прийти в редакцию и дать объявление. Вся поступившая в дальнейшем на имя нашего абонента почта, будет, не вскрываясь, отдана ему. Анонимность редакция гарантирует. И уже вскоре появились первые отклики читателей…