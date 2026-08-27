Листая пожелтевшие страницы. О чем писала районная газета в этот день, 27 августа

1958 год

ПТИЦЕВОДЧЕСКИЕ ФЕРМЫ

Колхозы им. Калинина, им. Свердлова и «Родина» запланировали создать у себя крупные племенные птицеводческие фермы для разведения высокопродуктивной птицы с высокой яйценоскостью и хорошими мясными качествами.

В период инкубации эти колхозы должны быть основными поставщиками яиц на инкубаторно-птицеводческую станцию.

Например, правление сельхозартели «Родина» хочет оставить в зимовку 1000 уток, 25 гусей и 1000 кур-несушек. Для всего этого поголовья построен новый птичник.

Большой племенной фермой руководит т. Битенев, который до этого два месяца учился в орденоносном птицеводческом совхозе Тамбовской области «Арженка». Изучив опыт передовых птицеводов, он успешно внедряет его у себя на ферме.

1963 год

СПАСИБО, СТУДЕНТЫ!

В один из августовских вечеров клуб сельхозартели имени Ленина был переполнен: в Березнеговатку приехали с концертом студенты Липецкого музыкального училища. Областные артисты не обманули ожидания колхозников. Всем очень понравились лирические песни советских и зарубежных композиторов, художественное чтение. Но больше всего сельчанам пришлись по душе остроумные, целенаправленные сатирические куплеты.

1966 год

ПОСЫЛКИ ПРИНИМАЛИ НА … РЫНКЕ

Вот такое необычное по нынешним временам объявление было опубликовано в конце августа в районной газете «Заря коммунизма»: «28 августа, в воскресенье, на рынке села Добринка будут приниматься посылки с овощами и фруктами.

Упаковка производится работниками узла связи. Одновременно организуется продажа посылочных ящиков».

Смысл его поймут разве что представители старшего поколения. Когда-то отправить городским родственникам посылочку с ароматными яблоками или недозревшими помидорами (в пути «дойдут») для добринцев было делом обычным. А работники почты решили облегчить эту задачу, организовав тык называемый выездной пункт приема посылок: купил на рынке свежие овощи-фрукты и сразу отправил их адресату. Удобно!

1974 год

ЩЕДРЫЕ ДАРЫ ОСЕНИ

В совхозе «Добринский» идет сбор яблок. От ящиков с отборными яблоками становится тесно в просторных складских помещениях, еще недавно пустовавших. За несколько дней снято более 80 тонн плодов.

Первосортные фрукты отправляются в различные города Советского Союза. А все то, что идет вторым и третьим сортом, перерабатывается на месте. С начала августа в совхозе начал работать цех по переработке плодов. Его продукция – яблочный сок. В цехе установлено современное оборудование. Оно дает возможность вырабатывать сок хорошего качества. Коллектив цеха возглавляет мастер Нина Сергеевна Мельникова. Среди рабочих, добросовестно относящихся к своим обязанностям, — Вера Сергеевна Дробышева, Дина Андреевна Посаднева, Раиса Ефимовна Титова и другие. За смену они получают из яблок 4 – 5 тонн сока.

Яблочный сок из совхоза отправляется в специальных машинах на переработку в Воронеж.

А работники Добринской заготконторы тем временем приступили к закупке у населения овощей и других сельскохозяйственных продуктов, которые потом будут направлены в комиссионные магазины различных городов страны и нашего райцентра.

Складами заготконторы принято на хранение 84 тонны лука, 9 тонн меда. Поступили первые тонны капусты из колхозов «Советская Россия» и «Рассвет».

1987 год

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!

С таким пожеланием обратились участники учительской конференции к молодым педагогам. А их в нашем районе в тот год было около 40 человек.

По давно сложившейся традиции в торжественной обстановке начинающим учителям вручили трудовые книжки. Особенностью праздничного мероприятия 1987 года стало то, что оно проходило в обстановке «глубочайшей перестройки всей социально-экономической жизни и ощутимой «пробуксовки» школьной реформы». Поэтому, по словам начальника отдела образования Н.Т. Тишаниновой, на молодое пополнение возлагались большие надежды. «Ваши молодые силы должны вдохнуть новую жизнь в каждый коллектив», — сказала она в своем напутствии.

А Герой Социалистического Труда Е.С. Верзилина, выступая на празднике, от души сказала такие слова: «Я преклоняюсь перед учителем и очень хочу, чтобы молодые педагоги стали самыми уважаемыми людьми на селе, чтобы престиж сельского учителя был поднят на ту высоту, на которой он находился в годы моей юности».

Горячими аплодисментами встретили участники праздника клятву молодых учителей в беззаветном служении делу, которое они выбрали.

2002 год.

ЛУЧШАЯ УЧЕНИЧЕСКАЯ БРИГАДА – В ПЕТРОВСКОМ

По итогам работы 2001 года учебно-производственная бригада Петровской средней школы заняла 1 место в области, награждена почетной грамотой департамента образования и науки и была приглашена на Всероссийский слет производственных бригад в Ставропольский край.