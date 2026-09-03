Листая пожелтевшие страницы. О чем писала районная газета в этот день, 3 сентября

1958 год

ДОБРИНЦЫ В ЛИПЕЦКЕ

Трудящиеся нашего района одержали крупную победу. Они вырастили высокий урожай зерновых и технических культур и досрочно выполнили государственный план хлебозаготовок. В закрома Родины сдано около полутора миллионов добротного зерна.

В честь этой трудовой победы колхозники и механизаторы, работники совхозов и РТС решили провести воскресный отдых в г. Липецке. Празднично одетые, передовики полеводства и животноводства на автомашинах, украшенных красными флажками, транспарантами и плакатами, съехались в райцентр, откуда организованно отправились в Липецк.

Во второй половине дня 800 тружеников сельского хозяйства района собрались в здании Липецкого парка. Среди них были Герой Соцтруда, председатель колхоза «Прогресс» Т.Е. Бугро, знатная доярка колхоза «Россия» Н.П. Нестерова, мастер высокого урожая сахарной свеклы из этого же колхоза Т.Е. Соломахина, шоферы-скоростники автороты братья Саталкины и многие другие. Их приветствовали руководители области. А затем труженикам сельского хозяйства показали цирковое представление.

1966 год

КУБОК – У ПУШКИНСКИХ ФУТБОЛИСТОВ

28 августа на футбольном поле села Хворостянка состоялся финальный матч на кубок района по футболу. Состязались команды совхозов «Отрада» и «Пушкинский».

Матч закончился со счетом 3:0 в пользу спортсменов совхоза «Пушкинский».

По окончании игры под аплодисменты болельщиков футболистам был вручен переходящий кубок райсовета ДСО «Урожай» и почетные грамоты. Этой победой они завоевали право на участие в розыгрыше кубка области.

1970 год

ПЕРВЫЙ ЗВОНОК

Торжественную линейку, посвященную началу нового учебного года, в Демшинской средней школе открыл директор М.И. Злобин.

После торжественной части перед ребятами выступил секретарь парткома колхоза имени Крупской Ю.В. Будаев. От имени правления колхоза он вручил пятнадцати школьникам ценные подарки за помощь колхозу – хорошую работу на полях хозяйства в период летних каникул.

В числе награжденных – В. Бодров, В. Тратонов, В. Маскин, Н. Лесных. Во время уборочной кампании они работали помощниками комбайнеров.

Особенно хорошо потрудился Владимир Бодров. Он работал помощником у своего отца. На своем комбайне Бодровы намолотили около восьми тысяч центнеров хлеба. Это один из лучших результатов в районе.

1983 год

ШКОЛА, ГДЕ УЧИЛСЯ ГЕРОЙ

Приозеренская восьмилетняя школа. Здание стоит сотню лет, а может, и больше. Давно бы надо строить новое. Да учеников в Приозерном не густо (всего 23 человека), и поэтому приходится каждый год латать старенькое здание и учить ребят здесь.

К первому сентября школа подготовлена неплохо. Перекрыта крыша, побелены, покрашены классы. Учащиеся, да и старожилы привыкли к своей школе. Дорожат они ей еще и потому, что здесь учился В.С. Путилин, в девятнадцать лет ставший Героем Советского Союза, а в двадцать отдавший свою жизнь в боях за Родину. Поэтому на первом в тот день уроке мира школьники вспомнили имена погибших на фронте учителей, активистов первого пионерского отряда, односельчан. Проникновенно было прочитано стихотворение, посвященное подвигу воспитанника школы В.С. Путилина.

1997 год

КАРТОФЕЛЬ ДЛЯ ДЕТСАДА

Добринский детский сад №2 в нынешнем году впервые решил сам обеспечить себя на зиму картофелем (его требуется 2200 килограммов). Весной попросили родителей принести по ведру семян. И те не отказали. Воспитатели и технические работники садика засаживали участок, обрабатывали его от вредителей. А в конце августа собрали урожай, который порадовал всех. Около трех тонн картофеля накопали работники детского сада «Теремок» для своих воспитанников.

По словам заведующей Л.С. Каньшиной, если им и на следующий год выделят земельный участок, они обязательно посадят еще и бурак, и морковь, и другие овощи, необходимые для ребячьего стола.

2002 год

Листая пожелтевшие страницы. О чем писала районная газета в этот день, 3 сентябряСАХАРНОЙ ОТРАСЛИ – РАЗВИВАТЬСЯ

Всероссийский семинар-конференцию на добринской земле вел вице-премьер правительства России А.В. Гордеев.

Липецкая область входит в тройку ведущих производителей сахарной свеклы и сахара в Российской Федерации. Здесь успешно сумели решить вопросы возделывания корней и их переработки при помощи зарубежных инвесторов. Поэтому перед началом уборки «сверить часы» сюда прибыли руководители сельскохозяйственной отрасли страны, специалисты свеклосеющих регионов России, начиная с Башкортостана и кончая Краснодарским краем.

Практическую часть Всероссийского семинара-конференции провели на полях ООО «Плавицкое», теоретическую – в конференцзале Добринского сахарного завода.

«То, что мы увидели в Добринском районе, впечатляет. Здесь можно многому научиться», — делились своими впечатлениями участники семинара.