Листая пожелтевшие страницы. О чем писала районная газета в этот день, 5 ноября

1958 год

СПОРТСМЕНЫ НАШЕГО КОЛХОЗА

Два-три года назад в колхозе имени Калинина насчитывались единицы желающих заниматься физкультурой и спортом. Иное дело сейчас, когда физкультурный коллектив объединяет 190 юношей и девушек. Созданы постоянные секции легкой атлетики, футбольная, волейбольная, шахматно-шашечная, лыжная и другие. Занятия и тренировки в них проходят организованно и систематически.

Своими силами физкультурники построили две спортивных и три волейбольных площадки, на которых и проводят тренировки. Правление артели выделило для этого достаточное количество лесоматериала. На приобретение спортивной формы и инвентаря отпущены денежные средства. В коллективе имеется комплект футбольной формы, легкоатлетический инвентарь.

Хороших успехов добиваются: В. Телеганов (неоднократно защищал спортивную честь района на областных соревнованиях по прыжкам в высоту, длину и метанию гранат); А. Андреев (участвуя в районных соревнованиях по велоспорту, он выполнил норматив третьего спортивного разряда); А. Ильин, В. Кондратов, А. Дугина, И. Казьмина, А Попова и многие другие члены коллектива на районных соревнованиях показывали хорошие результаты и зарекомендовали себя лучшими спортсменами района. Возглавлял коллектив физкультуры колхоза им. Калинина О. Андреев.

1970 год

ОЦЕНКА ПО ПОВЕДЕНИЮ ВАЖНА

Завуч Добринской средней школы №1 А. Цинк написала в газету статью о принятом в этом образовательном учреждении Уставе, который регламентировал всю его работу.

Особый акцент в документе был сделан на оценке поведения учащихся.

До сих пор «пятерка» по поведению ставилась и тем, кто ее заслужил, и тем, кто нарушал дисциплину. Те и другие получали аттестат об образовании. Теперь же поведение школьников оценивалось словами: «примерное поведение», «удовлетворительное», «неудовлетворительное». И если ученик выпускных классов получил неудовлетворительную оценку по поведению, то он не допускается до экзаменов, а получает только справку о том, что им прослушан курс средней школы. Экзамен он может сдавать в последующие три года, имея при этом положительную характеристику с места работы.

Этот пункт Устава — для той части учащихся, которые безответственно относятся к своему первому долгу — учебе, а также расхлябанно ведут себя в школе, дома, в общественных местах. А. Цинк призывала учителей и родителей объединить свои усилия по претворению уставных требований в жизнь: «Только таким путем мы сумеем более успешно очищать новое поколение от тунеядцев и разгильдяев, от недорослей и недоучек».

1987 год

НА КОЛЛЕКТИВНОМ ПОДРЯДЕ

Перестройка конца 80-х годов прошлого века внесла изменения и в форму организации работы многих предприятий и организаций райцентра. Одной из самых эффективных стал коллективный подряд. О его преимуществах рассказал начальник ПМК «Мелиоводстроя» Иван Сергеевич Аксенов.

Последние годы коллектив ПМК лихорадило, поставленные планы выполнялись с большим трудом. Главным рычагом, который повернул предприятие на пусть эффективности, стал коллективный подряд, повлекший за собой и коллективную ответственность.

Делами стал вершить хозсовет. Он состоит из 13 человек. В последующем через этот орган управления должны пройти все члены коллектива: через каждые шесть месяцев он обновляется на треть. Совет решает все вопросы производственной и социальной жизни коллектива, включая распределение зарплаты, утверждение месячных планов работ и недельных заданий. Без решения хозсовета администрация не вправе принять в коллектив ни одного нового работника.

Подводя итог сказанному, И.С. Аксенов отметил, что коллективный подряд стал своеобразной ступенькой к переходу на самофинансирование и самоокупаемость, заставил считать государственные деньги всех. Но главное — воспитал в каждом рабочем хозяина производства.

1991 год

ОХ, УЖ ЭТОТ ДЕФИЦИТ…

Тяжелые времена полного дефицита заставляли людей совершать неординарные поступки.

Одна из престарелых жительниц села Павловка, чтобы не обременять близких после своей кончины, через одну родственницу заказала гроб на предприятии коммунального хозяйства поселка Добринка. Заказ был принят и оплачен. Гроб сделан, как положено. И вот уже три месяца хранится в столярном цехе комхоза. Сколько еще простоит — неизвестно.

Известно другое. Как сообщил директор предприятия, доски кончаются (даже сырые и тяжелые березовые), соответствующие фонды не выделяются. Возможно, скоро придет день, когда гроб будет не из чего делать.

«Так что не спешите умирать!» — резюмировал автор газетной заметки.

1997 год

У ПЕРВОКЛАШЕК ЕЩЕ ОДИН ВЫХОДНОЙ

В некоторых школах района учащиеся начальных классов уже несколько лет посещают занятия пять дней в неделю. А вот в Добринской средней школе №2 до последнего времени этого не практиковалось, первоклашки были на шестидневке. Родители испытывали неудобства. Ведь большинство из них ребят в школу ведут по пути на работу. В субботу у многих выходной день. Хочется отдохнуть, заняться домашними делами, пообщаться с детьми.

Папы и мамы обратились с просьбой к руководству школы о переходе на пятидневный режим обучения. И вот уже несколько недель ребята отдыхают два дня — в субботу и воскресенье.