Листая пожелтевшие страницы. О чём писала районная газета в этот день, 16 июля

1958 год

КОНЦЕРТ ОТ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА

Воспитанники детского дома им. М. Горького выступили в районном Доме культуры с интересной концертной программой. Каникулы у этих ребят не пропадают даром. В окружающем детский дом парке часто можно было увидеть, как кто-нибудь из мальчиков или девочек громко декламирует стихи, учится отбивать чечетку или старается правильно просвистеть мелодию песни, разучиваемой на репетициях.

Ребята подготовили около 15-ти номеров. Почти для каждого они сами сшили костюмы в детдомовской швейной мастерской.

Концерт начался выступлением хора, состоящего из 49 человек. В его репертуаре были произведения: «Славься» из оперы Глинки «Иван Сусанин», песня девушек из оперы Верстовского «Аскольдова могила» и современная песня «Дружба всего дороже».

Понравилась зрителям танцевальная группа девочек, сольные выступления Вали Будаевой и Лиды Гущиной. Выступления юных артистов сопровождал струнный оркестр детского дома.

1963 год

ВНИЗ ПО ВОЛГЕ-РЕКЕ…

В начале лета жительница Добринки, пенсионерка А. Кириченко, по бесплатной путевке от райсобеса отправилась в путешествие вниз по Волге на теплоходе «Карл Маркс». Позже она поделилась своими впечатлениями на страницах районной газеты.

За две недели туристы побывали в четырнадцати портовых городах: Ярославль, Углич, Ульяновск, Горький, Волгоград…

«Иногда теплоход останавливался у домов отдыха и тогда все мы превращались в молодых: пели, плясали, декламировали стихи, выступали со своим струнным оркестром, созданным энтузиастами в начале путешествия», — писала А. Кириченко в своей заметке. — «За две недели пребывания на теплоходе все пенсионеры хорошо отдохнули и даже немного помолодели…».

1974 год

ТОРГОВЛЯ С ДОСТАВКОЙ В ПОЛЕ

В жаркие дни уборки на счету каждый час. Вот почему работники торговли продумали все до мелочей, чтобы оперативно, хорошо обслуживать хлеборобов, развернуть торговлю непосредственно на полях, токах, приемных пунктах.

На период уборки урожая будет дополнительно открыто четыре буфета на хлебоприемных пунктах, на токах и в полях хлеборобов будут обслуживать четыре автолавки, четыре гужевых возчика, 15 ларьков без продавца, 30 книгонош.

Утвержден и ассортимент товаров. В буфетах, например, будут не только холодные закуски, но и первые, и вторые горячие блюда, кондитерские и табачные изделия, русский квас. В автолавках, кроме пищевых продуктов, будут промышленные товары повсе-

дневного спроса.

1983 год

РУКОТВОРНОЕ ОЗЕРО

Большие работы ведутся в этом году на тихой степной речке Плавутка на территории колхоза «Рассвет». Здесь создается водохранилище объемом 4,5 млн кубометров воды. Эта вода напоит живительной влагой колхозные поля, создаст в районе водохранилища благоприятный климат. Голубая нива будет интенсивно использоваться для разведения рыбы.

Работы ведет здесь ПМК треста «Мелиоводстрой». Этот коллектив известен в нашем районе прежде всего тем, что сдает объекты в определенные планом сроки или досрочно.

2002 год

ТАКСОФОН В ПОСЕЛКЕ

На сходе граждан Богородицкой сельской администрации одна из жительниц задала вопрос: нельзя ли установить в поселке хотя бы один таксофон. Проблема, конечно, не столь важна, поскольку поселок достаточно телефонизирован. Но решение схода вскоре было выполнено.

Таксофон появился на входе в магазин местного торгового центра. Многие им с удовольствием пользовались, когда, например, в магазин завозили новый товар, чтобы сообщить об этом своим знакомым.

2005 год

ЛЮТИКИ-ЦВЕТОЧКИ

Лето — пора заготовки лекарственных трав. Этим и занялись работники пункта приема лекарственного технического сырья торгово-заготовительного предприятия Добринского райпо.

Среди тех, кто занимается сбором трав, не только пенсионеры и безработные, но и целые школы: Талицкая, Паршиновская, Чамлык-Никольская. Для людей это не только прибавка к семейному бюджету, но и возможность пообщаться с природой.