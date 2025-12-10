Лисы у порога. Почему хищники пришли в села и как с этим бороться

Лисы все чаще приходят в села Добринского района. Почему хищники перестали бояться людей и как специалисты борются с угрозой бешенства? На эти вопросы ответил руководитель добринской ветслужбы Алексей Курдюков.

Почему лисы стали соседями?

Главная причина, по которой рыжие хищники осмелели и стали селиться недалеко от сел, — это сокращение кормовой базы в полях.

— За последние 10 лет лисы ушли из полей ближе к населенным пунктам. Это последствия сокращения популяции грызунов. Кормиться стало тяжелее, вот они и ищут пропитание у мусорных баков или на подворьях, где можно полакомиться домашней птицей, — поясняет Алексей Курдюков.

Рыбаки часто рассказывают, как лисы, чувствуя запах еды, бесстрашно подходят к ним, сидящим у водоема с удочкой в руках, буквально на несколько метров. Прикармливание диких животных специалисты категорически не рекомендуют — это опасно.

Для контроля популяции и предотвращения эпидемий ветслужба применяет два основных метода.

Вакцинация «с приманкой»

Два-три раза в год (весной, летом и осенью) специалисты раскладывают специальную оральную вакцину против бешенства. Приманки размещают кольцом вокруг сёл, на расстоянии не менее 500 метров от жилья, чтобы их не съели домашние животные. Вакцина предназначена для лисицы красной и чернобурой, енотовидной собаки, которые водятся в наших местах.

— Данная мера направлена на сдерживание распространения бешенства, основным переносчиком которого в регионе являются дикие плотоядные — продолжает Алексей Сергеевич Курдюков. — Вакцина раскладывается в непосредственной близости от мест обитания лис, в частности, недалеко от их троп и нор. Также в зоне особого внимания крупные населенные пункты, птичники, рыбхозы… Это обеспечивает максимальную вероятность контакта животных с вакциной и, как следствие, формирование иммунитета к вирусу бешенства. Мероприятия проводятся в соответствии с планом противоэпизоотических мероприятий, утвержденным Управлением ветеринарии Липецкой области.

Эффект от такой иммунизации есть. После прошлогоднего всплеска заболеваемости и усиления вакцинации в очагах в 2025 году в районе зарегистрирован всего один случай бешенства.

Регулирование численности

— Численность лис в районе значительно превышает допустимую, — констатирует Алексей Курдюков. — Поэтому ведётся их отстрел. Отстрелянные особи выборочно отправляются на исследование, а затем кремируются. Охотникам за одну особь выплачивается 700 рублей при наличии у них пакета необходимых документов.

Важно для жителей!

Не прикармливайте лис! Это опасно и способствует их привыканию к человеку.

Следите за домашними питомцами. Не допускайте их контактов с дикими животными.

Вакцинируйте своих животных от бешенства. Это единственная защита от смертельно опасной болезни.

Соблюдение этих простых правил — залог безопасности всех жителей района.

ЦИФРЫ

В 2024 году в Добринском районе было выявлено 6 случаев бешенства у домашних животных (4 кошки и 2 собаки) в Новочеркутинской, Петровской, Пушкинской, Дубовской и Верхнематренской сельских администрациях.

В 2025 году — 1 случай — в Добринской сельской администрации (хозяин подкармливал прибившуюся к его дому чужую кошку).

Фото Добринской СББЖ.