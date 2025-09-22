Литературную осень в Ельце отметили «Антоновскими яблоками»

Межрегиональный культурно-образовательный фестиваль «Антоновские яблоки» состоялся 20-21 сентября в Ельце. В этом году событие приурочено к 155-летию со дня рождения Ивана Бунина, поэтому большинство мероприятий посвятили его жизни и творчеству.

Гости могли увидеть театрализованные представления, спектакли и чтения произведений Бунина, побывать на городской экскурсии по бунинским местам, принять участие в литературных конкурсах. Также работали концертные площадки и музыкальные гостиные, ярмарочные ряды, проводились игры, мастер-классы, выставки, кинопоказы. Организатор фестиваля – Центр туризма «Липецкая земля».

«Фестиваль «Антоновские яблоки» знакомит гостей и жителей Ельца с «бунинским духом» города, а также дарит прекрасную возможность окунуться в атмосферу эпохи конца XIX – начала XX веков», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.