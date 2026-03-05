Лицеист из Добринки стал призером областной олимпиады школьников по физкультуре

Обучающийся 10 класса МБОУ “Лицей №1” п. Добринка Данковцев Дмитрий стал призером регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре, принеся награду в копилку школы, семьи, муниципалитета. Об этом сообщает паблик отдела администрации округа в ВК.

Олимпиада по физической культуре проходила в два тура: сначала ребята сдавали теорию, затем-практику.

Наставник – учитель физической культуры Коняев Владимир Егорович.

Для Дмитрия статус призера не новый, парень подтверждает его второй год подряд.

Дмитрий считает это достижение одним из главных в жизни, парень стремился к поставленной цели, регулярно занимался, именно поэтому и достиг желаемого результата.

