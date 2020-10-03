Лицеист Кирилл Фролов стал призером международного литературного конкурса

В Москве состоялся финал Международного детско-юношеского литературного конкурса имени Александра Сергеевича Шмелёва «Лето Господне». Его проводил Издательский совет Русской Православной церкви по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

К участию в конкурсе приглашались учащиеся 6-11 классов общеобразовательных и православных школ, гимназий и колледжей России, стран СНГ и зарубежья, а также воспитанники воскресных школ и учреждений дополнительного образования.

В младшей возрастной категории в конкурсе принял участие ученик 7 класса МБОУ «Лицей №1» п. Добринка Кирилл Фролов. На первый (заочный) этап он направил свой рассказ «Чомба». Необходимо отметить, что на суд жюри было представлено более 1000 работ.

Компетентное жюри, состоящее из преподавателей московских вузов, литераторов, журналистов, писателей, отобрало 13 работ для участия во втором (очном) этапе конкурса. Жюри высоко оценило рассказ Кирилла Фролова и допустило его на финал, который состоялся 13 сентября в Храме Христа Спасителя в Москве.

На творческую работу было отведено 3 часа. Из четырёх предложенных направлений Кирилл выбрал самое актуальное для текущего года — года 75-летия Великой Победы — «Одна на всех, мы за ценой не постоим». В рамках темы «Воспоминания о войне в моей семье» он написал рассказ «С иконкой в гимнастёрке», в основу которого положены реальные события, произошедшие с прадедом В.И. Авцыновым во время войны.

14 сентября были подведены итоги конкурса «Лето Господне», а также в Белом зале Храма Христа Спасителя состоялось награждение финалистов и победителей. По итогам 2-х этапов конкурса Кирилл стал лауреатом 3 степени, поделив это место с девочкой из Бельгии. В торжественной обстановке победителей награждали митрополит Калужский и Боровской Климент, помощник генерального директора по социальным проектам корпорации РОСТЕХ Ю.А. Воронова и писатель, лауреат патриаршей премии В.Н. Крупин. Дети получили дипломы и ценные подарки, приобретённые при поддержке президентских грантов.

Поездка в Москву не ограничилась только написанием творческой работы. Перед сочинением был проведён интересный мастер-класс известных современных писателей. Во время пребывания в столице дети побывали в мужском Сретенском монастыре.

Для них были организованы экскурсии, посвящённые истории Москвы и творчеству писателей Золотого века.

Кирилл остался доволен поездкой. На него там обратили особое внимание ещё во время проведения мастер-класса. Он несколько раз давал интервью журналистам, где говорил, что, участвуя в конкурсе, он обрёл опору для духовного развития и получил ответы на многие нравственные вопросы. Митрополит выделил его из всех победителей и подарил ему от себя лично книгу с дарственной надписью.

Татьяна КНЯЗЕВА,

учитель русского языка и литературы лицея.