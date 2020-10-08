Лицеистам рассказали, как защитить себя от коронавируса

Очередное занятие в медицинском классе лицея №1 п. Добринка прошло в работающем здесь второй год центре «Точка роста».

В профильном классе лицея обучаются девять школьников из 9 и 11 классов, которые в будущем планируют получить профессию медицинского работника и спасать жизни людей. В этот раз тема занятий как никогда актуальна: профилактика распространения коронавируса.

В самом начале занятия педагог Ирина Матыцина рассказала ребятам об опасных заболеваниях, существующих вирусах, в том числе и ковид-19.

Гостем мероприятия стала заведующая отделением профилактики ГУЗ «Добринская ЦРБ» Татьяна Стефанова. Будучи сама медиком, Т.И. Стефанова не только на работе, но и дома призывает своих родных и близких, друзей регулярно и тщательно мыть руки после посещения общественных мест, носить маски при походе в магазин, а тем более в больницу. О мерах профилактики коронавируса она попросила школьников рассказать своим родителям, бабушкам и дедушкам. Затем Татьяна Игоревна раздала лицеистам буклеты с полезной для них информацией.

Но одной теорией дело не ограничилось. В ходе урока Ирина Матыцина на практике показала, как правильно нужно носить маски, перчатки, а также как их снимать и утилизировать после использования.







Завершился урок тестированием на интерактивном тренажере.