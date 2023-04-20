Девятиклассница Екатерина Григорьева приняла участие во Всероссийском конкурсе исследовательских и творческих работ «Мой вклад в Величие России». В финальной конференции, организатором которой выступает РОО «Доктрина», свои работы представили школьники из 42-х регионов страны. Катя подготовила работу о своём прадедушке, Григорьеве Алексее Фёдоровиче, и заняла второе место.

Надежда Шеховцова, обучающаяся 8 класса, представила свою работу на Всероссийском фестивале творческих открытий и инициатив «Леонардо», который проходит при поддержке Некоммерческой организации «Благотворительный фонд наследия Менделеева». Среди других 1200 участников культурологическая работа Нади отмечена дипломом финалиста.

Оба конкурса вошли в приказ Министерства Просвещения Российской Федерации об утверждении перечня мероприятий на 2023 год.

От авторов представленных в финале работ требовалось продемонстрировать актуальность и значимость их исследования, пути практического применения полученных сведений, а также — перспективы развития в данной области. Задача непростая, учитывая, что в состав компетентного жюри специализированных секций вошли представители профессорско-преподавательского состава ведущих вузов Москвы, а также деятели науки, культуры, искусств, представители оборонной и космической промышленности, здравоохранения и экологических сообществ.

Домой девочки привезли не только грамоты и памятные медали, но и бесценный опыт публичного выступления и общения со сверстниками.