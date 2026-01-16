Лицеисты принимают друзей из Крыма

В гости к учащимся лицея №1 п. Добринка приехали их давние друзья из школы села Краснофлотское Советского района Республики Крым.

Лицеистов и их ровесников крымчан связывает давняя дружба. Целью нынешнего визита шести учащихся 9-11 классов Краснофлотской школы стало их участие в проекте Минспросвещения «Реализация продвинутого уровня». Добринский лицей стал для них стартовой площадкой еще одного федерального проекта «Билет в будущее». Это освоение школьниками первой своей профессии.

В течение недели гости будут обучаться в химико-бактериологической лаборатории лицея. Партнером по обучению также является липецкий «Центр опережающей профессиональной подготовки». По итогам обучения крымские школьники получат профессию лаборанта.

В ходе торжественной линейки лицеисты поприветствовали дорогих гостей. Последние в свою очередь поблагодарили добринцев за гостеприимство и пригласили учащихся лицея к себе на малую родину, сообщает госпаблик администрации Добринского муниципального округа в ВК.

