Лицей поддерживает своих

В лицее №1 п. Добринка провели осеннюю благотворительную ярмарку для нужд СВО. Руководила подготовкой директор Татьяна Михайловна Селиванова.

В добром деле приняли участие все: педагоги с учащимися и их родителями. На ярмарке продавали то, что вырастили или изготовили своими руками: домашние заготовки, выпечку, урожай с огородов и поделки учеников. И всё это ради одной цели: поддержать наших бойцов.

Выручка от продажи составила 128 335 рублей. Эти деньги директор Т.М. Селиванова передала руководителю добровольческой группы «ZOV Добринский край» Алексею Михайловичу Атискову.

— Огромная благодарность каждому, кто купил пирожок, баночку варенья или поделку, — поделился Алексей Михайлович. — Собранные лицеистами 128 тысяч — это возможность приобрести сотни необходимых вещей для наших ребят на передовой: стройматериалы, расходники, элементы оснащения. Это настоящая, живая помощь, идущая от сердца земляков к землякам.

В знак искренней признательности группа «ZOV Добринский край» вручила лицею свой фирменный талисман — Чебурашку. Он станет добрым символом единства и напоминанием о том, что, когда люди держатся вместе, их сила становится нерушимой. —— Пусть этот талисман хранит тепло школьных стен и вдохновляет на новые добрые дела! От всей души благодарим Татьяну Михайловну Селиванову, педагогов, учеников и родителей лицея № 1 за неравнодушие, щедрость и большое доброе сердце!