Лицей с современными лабораториями открылся в Данкове после капремонта по нацпроекту

Завершён капитальный ремонт лицея №6 в Данкове. Работы проведены в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Образовательное учреждение, в котором обучаются 860 школьников, полностью обновлено.

Учебные помещения стали как новые, приобретена новая мебель для кабинетов и зон отдыха. Для профильных классов установлены современные компьютеры и станки, оборудованы лаборатории для занятий естественными науками. Особое внимание уделено созданию комфортной образовательной среды, способствующей всестороннему развитию учащихся.

«Создание современных условий для обучения – важная часть развития образовательной инфраструктуры региона. Качественный ремонт и оснащение школ необходимым оборудованием позволяют обеспечить комфортную среду для получения знаний», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.