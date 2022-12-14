Сезонные простудные заболевания (ОРВИ) стали причиной того, что некоторые классы образовательных учреждений Добринского района были переведены на дистанционное обучение. Так, лицеисты перешли на эту форму учёбы с 15 по 21 декабря, в гимназии 2Б – с 9-го декабря по 17-е число.

Ещё сильнее болеют малыши-дошкольники. Например, все детсадовцы из п. Плавица, а это 140 ребятишек, находились на карантине с 8-го по 14-е декабря. Также с 8 декабря по 15-е число на карантин закрыта ГДО с. Пушкино. Здесь дома оставались 36 ребятишек.