Расширенные возможности господдержки для бизнеса Липецкой области стали возможны после заключения соглашения о сотрудничестве между Фондом поддержки МСП и АО «МСП Лизинг». Теперь региональная микрофинансовая организация может поручаться за липецких предпринимателей по договорам лизинга. Это позволит бизнесу приобретать оборудование без первоначального взноса.

Поручительство Фонда до 25 млн рублей доступно по двум льготным программам: «Приоритет» – для обрабатывающих производств, туризма, медицины, науки, спорта, образования и ИТ и «Приоритет+» – только для обрабатывающих производств. Их условия представлены на цифровой платформе МСП.РФ. Важно, что предметом лизинга может быть только новое, не введенное в эксплуатацию оборудование, купленное у официального производителя или его дилера. Для получения дополнительной информации о государственном поручительстве необходимо обратиться в липецкий областной Фонд поддержки МСП по адресам: Липецк, улица Кузнечная, 8, Елец, улица Карла Маркса, 15. (Центры «Мой бизнес») или позвонить по телефону: +7(4742) 55-13-75.

«Благодаря многочисленным мерам поддержки липецкий бизнес имеет возможность развиваться, расширять производство, осваивать новые рынки сбыта. Успешные проекты – это также увеличение налоговой базы, создание новых рабочих мест и вклад в процветание всего региона», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Липецкий областной Фонд поддержки МСП является государственной микрофинансовой организацией и ведёт деятельность в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Фонд оказывает прямое финансирование предпринимателей в форме льготных займов, а также помогает при получении кредита в коммерческих банках, предоставляя поручительства.