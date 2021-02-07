ЛКС одержал феерическую победу над одним из главных фаворитов конференции «Запад» высшей лиги чемпионата России по мини-футболу щёлковским клубом «Газпром бурение». Причём решающий мяч липчане забили одновременно с финальным свистком! Об этом сообщает Чемпионат48.

Игра с первых секунд держала в напряжении, соперники были настроены решительно, но долгое время счёт не был открыт. Всё изменилось в концовке первого тайма. Сначала Павел Назаров убежал на рандеву с вратарём гостей Дмитрием Ковалёвым, но на подступах к штрафной площади был сбит Романом Аносовым. Опасный «стандарт» хозяева разыграли идеально: Агедиль Мадияров сделал вид, что будет бить сам, но откатил мяч Алексею Белоусову, который без помех расстрелял цель.

А на последней минуте отличился уже сам Мадияров, после передачи Янника с рикошетом от штанги вогнав мяч в ворота.

Получив неплохое преимущество, «строители» во второй половине и не думали отсиживаться в обороне, плотно прессингуя соперника. «Бурильщики», в свою очередь, активизировались и в дебюте тайма ударом с пары метров Константин Левин завершил быструю комбинацию партнёров – 2:1.

Вскоре игрок гостей Александр Райхель врезался в судейский столик, повредив электропроводку табло, которое на несколько минут погасло. Впрочем, игра быстро возобновилась, а страсти и не думали утихать.

На 42-й минуте на площадке произошёл некрасивый инцидент: щёлковец Александр Давыдов упал в штрафной ЛКС после единоборства с капитаном липчан Артёмом Зайцевым, причём наш игрок сыграл в рамках правил, но зачем-то подошёл к лежащему сопернику и что-то ему сказал. По всей видимости, неприятное, если Давыдов вскочил словно ошпаренный и буквально снёс Артёма, налетев на него грудью. Разбушевавшийся «бурильщик» тут же увидел перед собой красную карточку, а Зайцев был удалён с площадки чуть позже, когда за споры с судьями получил второй в матче «горчичник». Всего в этом эпизоде предупреждения за излишнюю разговорчивость схлопотали сразу три липчанина.

Ближе к концу матча преимущество перешло к гостям окончательно, а за три минуты до сирены наставник «Газпром бурения» Андрей Юдин перешёл на игру в пять полевых. Пару раз ЛКС выручил голкипер Леон Геджуа, но когда щёлковцы буквально раскатали оборону хозяев, выведя на завершающий удар Максима Конов, и он был бессилен – 2:2.

Играть оставалось 38 секунд, и главный тренер липчан Ринат Мусалов взял тайм-аут, после которого хозяева рванули в атаку. И чудо свершилось! За секунду до сирены судья отдал право на аут нашей команде, Денис Гуляйкин прострелил в штрафную, а Белоусов головой переправил мяч в сетку – 3:2!

ЛКС (Липецк) – Газпром бурение (Щёлково) – 3:2 (2:0)

Голы: Ал-й Белоусов, 19 (1:0). Мадияров, 25 (2:0). Левин, 29 (2:1). Конов, 50 (2:2). Ал-й Белоусов, 50 (3:2).