Инвестиционное соглашение о строительстве в регионе двух объектов в рамках ПМЭФ-2022 заключили губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и генеральный директор АО «Октябрьское» Максим Жалнин.

Документ был подписан на стенде Ассоциации инновационных регионов России. В ходе работы форума на площадке АИРР состоится более 120 деловых встреч и подписаний в сфере экономики и развития территорий.

Согласно подписанному соглашению, в микрорайоне Елецкий Липецка планируется возведение универсального логистического комплекса класса «А+». В Липецком районе будет построен дилерский сервисный центр Ростсельмаш.

Предполагаемый объем инвестиций в строительство логистического комплекса составит 2,3 млрд рублей. Планируется создание 300 рабочих мест.

«Мы рады тому, что крупнейший поставщик сельскохозяйственной техники расширяется в нашем регионе. Логистический кластер и дилерский центр позволят снизить издержки поставщиков, ритейлеров, аграриев в цепочках поставок и, самое главное, обеспечить интересы сельхозпроизводителей Липецкой области и соседних регионов. Все вопросы по обслуживанию, ремонту и поставкам сельхозмашин будут решаться оперативнее. Надеемся, что эффективность сельхозпроизводства повысится», – отметил Игорь Артамонов.

Площадь будущего логистического комплекса – 60 тысяч квадратных метров. На ней разместятся современный складской и низкотемпературный комплексы. Класс «А+» – это продиктованные временем современные складские объекты, оснащённые технологиями и новейшими IT-решениями.

Дилерский сервисный центр сельскохозяйственной техники Ростсельмаш предполагает инвестиции АО «Октябрьское» в размере более 350 млн рублей и создание до 85 рабочих мест. Объект разместится в селе Косырёвка Липецкого района. Площадь застройки – более 2,5 тысячи квадратных метров. Начало проектирования и старта строительства запланировано на 2022 год, окончание – на 2024-й.

АО «Октябрьское» – крупнейший в области поставщик сельскохозяйственной техники, минеральных удобрений и зерновой трейдер. Компания является единственным сертифицированным дилером компании Ростсельмаш в Тамбовской и Липецкой областях. «Октябрьское» – многопрофильная компания, активно инвестирующая в агропромышленную сферу и логистику на территории Тамбовской, Липецкой и Орловской областей.