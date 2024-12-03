Завершены работы по строительству логистического центра «Август Логистика» на Елецкой площадке ОЭЗ «Липецк». По словам генерального директора компании Григория Фролова, объект готов на 100%, но его официальный запуск состоится после регистрации и лицензирования в профильных ведомствах. Объем вложенных инвестиций составил 1,5 млрд руб. Площадь склада логистического центра – 10,8 тыс. квадратных метров. Он рассчитан на 26 тыс. палетомест и сможет вмещать до 16 тыс. тонн готовой продукции.

Здесь будут хранить средства защиты растений, производимые компанией «Август» на территории Чувашии, Татарстана и Беларуси. Центр будет выполнять распределительно-сортировочные функции по хранению СЗР для предприятий агропромышленного комплекса, а также их доставке к сельхозпроизводителям Центрального и Южного федеральных округов. Это Тамбовская, Орловская, Курская, Ростовская области, Краснодарский край.

Новый региональный распределительный центр в ОЭЗ «Липецк» – первый подобный проект компании «Август». Сейчас на объекте идут подготовительные работы к началу официального открытия. Сотрудники проходят обучение, в том числе и по работе в информационных программах складского учета, ведутся пусконаладочные работы новой подъемной и погрузочной техники. Компанией были приобретены специализированные узкопроходные штабелеры, которые способны поднимать грузы на стеллажные системы на высоту до 12 метров. К работе в центре «Август Логистика» готовы 19 специалистов, всего же штат будет расширен до 50 человек. Основную часть персонала составят инженерно-технические работники, водители, грузчики, логисты, кладовщики. Компания предоставит сотрудникам доставку служебным транспортом, средства индивидуальной защиты, питание.

«Особая экономическая зона «Липецк» по многим показателям признана одной из лучших в стране и во многом ее развитие определяет инвестиционный климат», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.