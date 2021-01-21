Установочное совещание в режиме видеоконференции сегодня провела глава города Евгения Уваркина. В нем приняли участие руководители профильных подразделений администрации, представители ГИБДД и владельцы торговых объектов, расположенных на улице 50 лет НЛМК.

– Планируется, что к реконструкции мы приступим в марте-апреле. Сейчас наша главная задача – разработать и согласовать альтернативные маршруты объезда, подходы к жилым домам и магазинам, чтобы к моменту начала работ мы четко понимали, каким образом будет обеспечена нормальная работа бизнес-структур и транспортное сообщение для перевозки пассажиров. Для этого я прошу подключиться к обсуждению вопроса предпринимателей, – приводит пресс-служба мэрии слова Евгении Уваркиной.

Как сообщил председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Дергунов в настоящее время специалисты департамента вместе с сотрудниками ГИБДД разрабатывают схемы альтернативного проезда. В ближайшее время они будут готовы. Уже на следующей неделе планируется приступить к обсуждению возможных вариантов с представителями бизнеса. Для удобства предпринимателей разделят на три группы по территориальному признаку, в каждой определят лидера, которому направят документацию для ознакомления. Чтобы ускорить процесс создания итоговой схемы, каждая группа должна прийти на встречу с представителями профильного департамента и управления строительства уже с готовыми замечаниями и предложениями.

– Я прекрасно понимаю, что во время реконструкции абсолютно комфортной ситуации не будет, поэтому ориентирую свою команду не только на разработку удобной организации движения транспорта, перемещения пешеходов и функционирования бизнес-структур. Необходимо действовать по самому амбициозному и невыполнимому плану – завершить работы в кратчайшие сроки. Если мы закончим реконструкцию улицы 50 лет НЛМК с опережением, то сможем получить дополнительное финансирование на благоустройство других городских объектов, – отметила Евгения Уваркина.

Кроме того, уже в ближайшее время стартуют общественные обсуждения временной схемы организации движения с местными жителями. О них будет сообщено дополнительно.

Напомним, что проект реконструкции уже получил положительную экспертную оценку. В настоящее специалисты готовят необходимые документы для проведения торгов на поиск подрядчика, который выполнит работы. На улице 50 лет НЛМК специалистам предстоит не только расширить проезжую часть, но и создать систему ливневой канализации, заменить инженерные сети и освещение, создать просторные пешеходные зоны и велодорожки, обустроить заездные карманы для автобусов, установить остановочные павильоны, дорожные знаки и светофоры. Работы проведут в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».